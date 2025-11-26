Cartas de lectores | Convivir

Es importante situar el resultado de la consulta popular como advertencia para el Ejecutivo

De las opciones que tiene el Ejecutivo para su gobierno en los aproximadamente treinta meses que le restan, la principal es: iniciar una política de convivencia armónica con la población, especialmente con la clase productiva, para que todas las iniciativas operen en la economía general con impuestos suficientes, justicia más profesional, burocracia menos absorbente y persecución sostenida de delitos.

También puede incrementar la política de seguridad para que la prosperidad llegue automáticamente a la población. Al hacerlo, debe continuar con las reformas constitucionales, como mejorar la protección de la víctima en los crímenes.

La consulta mostró que preguntas capciosas no garantizan prosperidad; la Constitución es el inicio de la institucionalidad, y sus efectos pueden verse en diez o más años.

Como las preguntas fueron enrevesadas, las respuestas también lo fueron. El electorado no siempre tiene la preparación requerida para decidir razonadamente.

Dado que el Sí fue favorable en el exterior y en Loja, también puede concluirse que la calidad de las preguntas tuvo que retornar a la causa de la derrota de Febres-Cordero: preguntas largas y sesgadas.

El Ejecutivo debe considerar la limitación de su modelo de gobierno, pues el electorado rechaza todo autoritarismo y valora la libertad personal.

La mejor manera de lograr gobernabilidad aceptable es apartar a correístas y conspiradores, y colocar profesionales creativos que trabajen con sentido de servicio público, garantizando que Derecho y Juridicidad no fallen. Justicia y burocracia son ejemplos: la primera requiere purga general y la segunda, más idoneidad en los servidores públicos.

Todo debe orientarse a largo plazo: reducir la corrupción al mínimo y castigar lo que quede con severidad legal.

Francisco Bayancela González