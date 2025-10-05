Cartas de lectores | Constitución de 300 años

La presencia del CPCCS, con 17 años de historia y casi todos sus presidentes destituidos por corrupción -incluido un cura, un incapacitado y Agustín Verduga (alias Mónica Ertl), hoy prófugo y vinculado al correísmo- demuestra su fracaso. El Consejo de la Judicatura tampoco se salva: su expresidente Wilman Terán, también del correísmo, está preso, y su reemplazo, exabogado de narcos, es inoperante (EXPRESO). La Asamblea aloja nepotismo (Jorge Chamba, Dominique Serrano), agresores, violadores (Santiago Díaz Asque), diezmeros, analfabetos y miembros de bandas (Ronny Aleaga), con apenas 2 % de aceptación; e incluso protegió a terroristas como Iza y Churuchumbi.

Estos abusos justifican una nueva Constitución, ofrecida en campaña y hoy exigida por el pueblo, único soberano, no por la Corte Constitucional. La Constitución de Montecristi, creada con apoyo del chavismo y los socialistas de Podemos, buscó durar 300 años, pero solo trajo excesos garantistas e impunidad. Hemos tenido 20 constituciones en 200 años. Se necesita una sólida, estable, que dure al menos 50 años y donde los tres poderes sean elegidos por voto. Juez que libere a un delincuente, debe ir preso. Debe volver la Ley de fuga.

Las leyes nacen de la Constitución, no al revés. Señor Noboa: no haga una Constitución personalista. Sea un estadista. Acuda a juristas, políticos serios, articulistas preparados. Que regrese la libertad: casinos, fiestas taurinas, peleas de gallos. Que cada quien decida dónde ir, sin imposiciones.

Para ser Padre de la Patria: título universitario (cuarto nivel), sin antecedentes penales (no más Patiños), y alto nivel intelectual. Dos representantes por provincia, o uno si es pequeña. Nada de independientes: quien se desafilia, pierde el cargo. El IESS debe liberarse del Estado. Las cárceles deben ser eso, no santuarios narcos.

En la consulta de noviembre también deberíamos votar por destituir al alcalde de Quito: inepto, con apenas 20 % de aprobación, dedicado al proselitismo. Ejemplos: Quitopía y la Plaza de Toros se caen; no devuelve el Hotel Quito; es responsable del caos del Metro y la Iglesia del robo.

Iza sacó solo 5 %; la Conaie no puede imponerse al 95 %. Primero ganen elecciones. Hoy son cómplices del narcoterrorismo.

José Mayorga Barona