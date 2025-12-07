Cartas de lectores: Comunismo: el peor enemigo de la humanidad

Carlos Marx es el autor de esta nefasta ideología que plasmó en un cuadernillo llamado El Manifiesto Comunista. Nunca trabajó ni creó fuentes de empleo y vivió mantenido por su amigo, el empresario Federico Engels. Escribió un texto de gran extensión llamado El Capital, que muchos comunistas no han leído. Ellos son ateos bajo el principio de que “la religión es el opio de los pueblos”. Sus fundamentos principales: lucha de clases, promoviendo el odio entre ricos y pobres; llegar al poder con la lucha armada; existencia de un partido único; y la dictadura del proletariado como única estructura aceptable.

Impulsan la democracia participativa apoyando a la mayoría aunque uno no esté de acuerdo, y actúan clandestinamente en células. El comunismo plantea que al llegar a ese nivel desaparece el Estado y las clases sociales, y todo es aparentemente felicidad. La historia demuestra que ningún país ha alcanzado el comunismo, y todos los regímenes totalitarios han fracasado. Sus ideólogos han sido considerados asesinos de lesa humanidad, y sus seguidores los han visto como maestros del proletariado (Mao, Stalin, Hitler, Castro, Ortega, Chávez, Maduro, etc.) Debemos tener cuidado, porque ganaron con el voto del No en la consulta y están relacionados con esta tendencia. La RC no hizo campaña; su plan era que ganara la Constituyente para luego unificar a la oposición y presionar al gobierno de Daniel Noboa.

El reglamento exigía dos terceras partes de los asambleístas constituyentes para declararse en plenos poderes y nombrar un nuevo gobierno con un supuesto comunista del siglo XXI. La derrota de los socialistas del siglo XXI, que aceptan a regañadientes su fracaso, debería llevarlos a los países de su tendencia, recibiendo sueldos como en Venezuela, con la democracia de Corea del Norte, la libertad de Cuba y la religión de Nicaragua. En nuestro país existieron movimientos marxista-leninistas que desaparecieron como el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Comunista del Ecuador (PCE), debido a la caída de la URSS y Alemania Oriental. Otro grupo que se proclama comunista es el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador (PCME), que anteriormente apoyaba a la China de Mao y luego se declaró antimaoísta, incluso intentando convencer de que Albania era el centro del comunismo, cuando era el país más pobre del mundo.

Carlos Barra Costa