Cartas de lectores: Chávez y Maduro, fieles aliados del correísmo

Es inconmensurable el daño y destrucción social que el régimen narcoterrorista de Venezuela ha infligido a su pueblo por más de dos décadas, bajo el engañoso y eufemístico nombre de Revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI. Al inicio tuvo como cabeza al sátrapa autoritario de Chávez, que si bien llegó electoralmente a la presidencia, luego se convirtió en un déspota autoritario que conculcó las libertades de su pueblo, destruyó la propiedad privada, expropiando sus bienes.

Adoctrinó y corrompió a las Fuerzas Armadas, a las que les dio un desmedido poder, utilizándolas para reprimir, encarcelar y torturar a los opositores con la ayuda de organizaciones civiles criminales, denominadas colectivos y milicias populares, con el apoyo e injerencia de mercenarios cubanos y narcotraficantes, instaurando un régimen de terror contra su indefensa población civil. Este tirano, antes de su desaparición física, tuvo una activa injerencia en varios países, financiando con ingentes recursos a personajes políticos afines a su distorsionada seudoideología, como es el caso de nuestro país, con su fiel aliado Correa y los demás candidatos de esa organización delictiva, con disfraz politiquero, que se autodenomina revolución ciudadana.

Luego, en el nefasto gobierno usurpador del narcoterrorista Maduro, esa alianza con el correísmo se fortaleció y persistió el aporte de dinero ilícito a ese partido, a sus candidatos y campañas electorales, quienes en retribución han sido los más fieles aliados y defensores de esa oprobiosa tiranía, que ha violado los más elementales derechos humanos de su pueblo, ha saqueado sus recursos naturales y han ocasionado una inmensa migración de su población. Los organismos de control y la justicia electoral tienen la obligación de investigar y sancionar el aporte ilícito de ese régimen narcoterrorista, y del delincuente que usurpó el poder, y que ahora está encarcelado, privado de su libertad, y acusado de graves delitos contra la humanidad.

Manuel Yépez Andrade