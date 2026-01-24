Cartas de lectores: Cayó el tirano

Era la única forma de sacar al tirano de la presidencia, como lo hizo Trump, con un ejército bien entrenado que atacó sorpresivamente objetivos militares clave y con una inteligencia militar efectiva y profesional que sabía dónde se encontraban Maduro y su esposa. Luego, para evitar protestas, lo capturaron como narcocriminal para que sea juzgado por tribunales de EE.UU. No hay acuerdos ni leyes internacionales que prohíban que un narco sea atrapado y juzgado, aunque sea presidente de un país; por eso no mencionaron siquiera que sería enjuiciado por crímenes de guerra, represiones, encarcelamientos ilegales o torturas a opositores.

Pero el futuro de Venezuela es incierto. La cúpula chavista permanece intacta y parece que a Trump solo le interesa el petróleo que por años ha ido sacando a cuentagotas. Por eso coquetea con la presidenta encargada Rodríguez y con Carolina Machado, alabando a una y a otra, sin decir una palabra clara sobre la situación política, económica y social del país, más allá de un tibio ofrecimiento de liberar presos, sin que se sepa cuántos han salido ni cuántos más saldrán. Por eso creo que va a transar con los chavistas: no se opongan a que vacíe las reservas de petróleo y yo los dejo seguir en el gobierno, gozando de comodidades, poder y dinero del narcotráfico. Todos felices, menos el pueblo y, sobre todo, los millones de migrantes que con la caída del tirano vieron una luz de libertad al final del túnel y hasta soñaron con regresar a su patria.

Ojalá me equivoque en mis apreciaciones.

C. Wellington Ríos Villafuerte