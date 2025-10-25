Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Castrochavismo

Visión corporativa: Su objetivo es exportar la revolución cubana, replicando y franquiciando el estatismo castrista

El Socialismo del Siglo XXI es una corporación transnacional operada por el Foro de São Paulo (Brasil) y el Grupo de Puebla (México), fundada por el neomarxista alemán Heinz Dieterich, bajo la influencia de la Hegemonía Cultural de Antonio Gramsci y financiada por Hugo Chávez. A diferencia de los movimientos tradicionales de izquierda, el Socialismo del Siglo XXI se presenta como una ideología progresista, pero con características específicas que lo definen.

Visión corporativa: Su objetivo es exportar la revolución cubana, replicando y franquiciando el estatismo castrista.

Misión operativa: Su estrategia se centra en la desestabilización de democracias para instaurar regímenes narcocráticos vitalicios.

Modus operandi: Utiliza dictaduras con fachada electoral, legitimando el narcotráfico y facilitando el ascenso del crimen organizado al poder.

Financiamiento: Se sostiene a través de fuentes como el lumpenproletariado, la economía criminal, la corrupción clientelar, la minería ilegal, el contrabando de precursores, las narcoguerrillas y el tráfico de personas.

El Socialismo del Siglo XXI es la receta que mantiene viva la dictadura que ha secuestrado Cuba durante más de 66 años.

Paul Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Reformas a la Ley de Movilidad: cambios clave aprobados en la Asamblea Nacional

  2. Editorial | Por el bien de Ecuador

  3. Ernesto Albán Ricaurte | El legado de Iza

  4. Iván Baquerizo | El Archipiélago del resentimiento

  5. Carlos Andrés Vera | Imbabura liberada

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  4. Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

  5. María Paula Christiansen es mencionada en el caso Villavicencio

Te recomendamos