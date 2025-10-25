Cartas de lectores | Castrochavismo

Visión corporativa: Su objetivo es exportar la revolución cubana, replicando y franquiciando el estatismo castrista

El Socialismo del Siglo XXI es una corporación transnacional operada por el Foro de São Paulo (Brasil) y el Grupo de Puebla (México), fundada por el neomarxista alemán Heinz Dieterich, bajo la influencia de la Hegemonía Cultural de Antonio Gramsci y financiada por Hugo Chávez. A diferencia de los movimientos tradicionales de izquierda, el Socialismo del Siglo XXI se presenta como una ideología progresista, pero con características específicas que lo definen.

Misión operativa: Su estrategia se centra en la desestabilización de democracias para instaurar regímenes narcocráticos vitalicios.

Modus operandi: Utiliza dictaduras con fachada electoral, legitimando el narcotráfico y facilitando el ascenso del crimen organizado al poder.

Financiamiento: Se sostiene a través de fuentes como el lumpenproletariado, la economía criminal, la corrupción clientelar, la minería ilegal, el contrabando de precursores, las narcoguerrillas y el tráfico de personas.

El Socialismo del Siglo XXI es la receta que mantiene viva la dictadura que ha secuestrado Cuba durante más de 66 años.

Paul Tapia Goya