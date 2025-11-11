Cartas de lectores | Carta al SRI

Cada vez se extiende más y más el plazo y se alargan los días, las semanas y los meses para que el sufrido beneficiario acceda a recibir esta supuesta entrega (devolución) del Impuesto al valor agregado -IVA- que, en el mejor de los casos y de alguna manera, aunque sea escasa, viene a suplir y redondear las irrisorias pensiones jubilares, las cuales no son suficientes ni para cubrir las necesidades básicas más elementales, al menos, si hablamos de los adultos mayores que, por su condición y precaria salud, son los que más necesitan.

¿Cómo es posible que el Servicio de Rentas Internas -SRI- tan solo se preocupe de cobrar, acrecentar sus fondos y recaudar, en forma estricta, oportuna y bajo presión, los ingresos y más obligaciones de los contribuyentes, y no se preocupe de devolver, a tiempo y con la misma presteza, esos dineros a los beneficiarios que, por legítimo derecho nos corresponden, recordando que somos, en su mayoría, adultos mayores?

Hace falta ser más sensibles, conscientes y empáticos con la gente que más lo necesita.

No solo hay que ser puntuales y estrictos para cobrar multas y otros rubros, sino también ser corresponsables y cumplir con las obligaciones pendientes en beneficio del pueblo.

Recordando oportunamente la frase: ‘quien da a tiempo, da dos veces’.

Fabiola Carrera Alemán