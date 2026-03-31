Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Cangrejos, focas y borregos

El cangrejo creyó salvar a los borregos de ser trasquilados, quitando autoridad a las focas para aplaudir su condena

Viendo a las focas aplaudir al juez que los condenaba, los borregos contrataron a un cangrejo: “Endilga nuestros males a las focas que aplauden al que con justicia nos castiga”.

El pata gorda tomó el estrado en el arca: “Estas focas son iguales que los borregos; no permitamos su injusticia y avanzaremos”.

El cangrejo creyó salvar a los borregos de ser trasquilados, quitando autoridad a las focas para aplaudir su condena.

Entonces Noé interrumpió al crustáceo: ‘Cangrejo conchudo; exculpas a los borregos pillos? Hacen bien las focas en aplaudir al que los trasquila. La olla más caliente del infierno es para quien pasa mal por bien. Hablas de avanzar, retrógrado, si buscas lo contrario: que sigamos yendo para atrás.

Entonces, Noé echó al crustáceo bocón en agua hirviendo. Martillando su carapacho en la cangrejada, ordenó que ya no dejen desatados a los demás cangrejos en el arca

Paúl Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | La lucha continúa

  2. Rosa Torres Gorostiza | Elecciones trastocadas

  3. Juan Carlos Holguín | ¿Prohibir TikTok a menores en Ecuador?

  4. Rafael Oyarte | Visas y reciprocidad

  5. Diana Acosta-Feldman | Hezbolá en Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Fin del toque de queda en Guayaquil: qué cambia en basura, transporte y seguridad

  3. Uno de los abogados de Álvarez deja su defensa en el caso Triple A: las razones

  4. Municipio de Guayaquil vive cambios y 'reciclaje' de funcionarios sin Aquiles Álvarez

  5. Paola Cabezas se desafilia de Revolución Ciudadana: ¿Participará en las seccionales?