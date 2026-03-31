Cartas de lectores | Cangrejos, focas y borregos

El cangrejo creyó salvar a los borregos de ser trasquilados, quitando autoridad a las focas para aplaudir su condena

Viendo a las focas aplaudir al juez que los condenaba, los borregos contrataron a un cangrejo: “Endilga nuestros males a las focas que aplauden al que con justicia nos castiga”.

El pata gorda tomó el estrado en el arca: “Estas focas son iguales que los borregos; no permitamos su injusticia y avanzaremos”.

El cangrejo creyó salvar a los borregos de ser trasquilados, quitando autoridad a las focas para aplaudir su condena.

Entonces Noé interrumpió al crustáceo: ‘Cangrejo conchudo; exculpas a los borregos pillos? Hacen bien las focas en aplaudir al que los trasquila. La olla más caliente del infierno es para quien pasa mal por bien. Hablas de avanzar, retrógrado, si buscas lo contrario: que sigamos yendo para atrás.

Entonces, Noé echó al crustáceo bocón en agua hirviendo. Martillando su carapacho en la cangrejada, ordenó que ya no dejen desatados a los demás cangrejos en el arca.

Paúl Tapia Goya