Cartas de lectores | Beneficioso para todos

No es raro que en el centro de las ciudades el ciudadano se encuentre con un policía que está interrogando a otro ciudadano que ha suscitado su atención.

El detenerse unos momentos a una discreta distancia y observarlos es beneficioso para todos:

Lo es para el sospechoso, al que tranquiliza si es inocente y le disuade, si no, de tener una reacción que podría agravar su caso.

Lo es para el policía, tranquilizando su actuación y evitando que tome quizá medidas excesivas.

Incluso favorece al observador y a los demás ciudadanos, que podría llegar a ser parte activa, quizás un día, de esa escena.

Martín Sagrera