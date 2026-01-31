Cartas de lectores | Bananeros, cacaoteros, camaroneros y minería

Me pregunto, desde hace años: ¿a qué se debe que ninguno de ustedes se pronuncie sobre la gravedad de impactos mineros? Ni siquiera los oriundos de la provincia de El Oro, la más amenazada y con un largo historial de contaminación ambiental. ¡Es realmente asombroso! ¿No habrán ustedes escuchado del río contaminado de Puyango, inhabilitadas sus aguas contaminadas de efluentes mineros, que hasta un litigio internacional -la demanda de la ciudad de Tumbes de parar la contaminación minera ecuatoriana que les llega, haciendo peligrosas para la salud pública sus aguas- está pendiente? La contaminación del río Tenguel, donde algunas actividades se han paralizado. Los estudios académicos indican vida acuícola contaminada con tóxicos mineros. Y, ahora, la enorme amenaza de la megaminería llamada El Cangrejo en El Oro, de la cual tienen que haber escuchado, salvo que ustedes andan como avestruces, con las cabezas metidas en la oscuridad. ¿No se dan cuenta de que todos los proyectos megamineros de este gobierno van a destruir la naturaleza, contaminar ríos y capas freáticas por contaminación y por absorción de enormes cantidades de agua que ustedes necesitan para regar sus plantaciones con cantidad y calidad? ¿No se dan cuenta de las restricciones cada vez más exigentes en los mercados internacionales de productos libres de trazas tóxicas? ¿No se preocupan? Si realmente se preocuparan harían parar la megaminería por ser muy amenazante para sus sembríos. Ojalá llegue a saber de vuestras voces resistentes.

Federico P. Koelle D.