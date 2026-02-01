Cartas de lectores | Apoyo a la democracia, a la prensa libre y a EXPRESO

Conocer a los editores de Diario EXPRESO fue enriquecedor para quienes lo leemos todos los días.

Apoyo, como suscriptora y ecuatoriana, la libre expresión, que es la prensa como la hace EXPRESO.

El editor invitó al público a expresarse y una directora de colegio de Babahoyo explicó que comparte con los estudiantes sus artículos como apoyo para sus clases. Recalcó que los alumnos no conocen quién fue Eugenio Espejo; el Archivo Histórico del Guayas podría invitarlos a conocer todos las fotografías y documentos que conserva.

Presidente Daniel Noboa, usted deseaba cambiar la Constitución, pero lo hizo en un mal momento. No se logró lo que anhelamos la mayoría de ecuatorianos, apoyar la democracia. Por eso los suscriptores de EXPRESO pidieron la palabra y manifestaron su preocupación y su postura contra su gobierno, ante lo que está haciendo contra uno de los diarios más leídos a nivel nacional. Así lo hizo Correa con El Universo, por el artículo de opinión de un periodista, quien tuvo que salir del país. Defiendo a la prensa, en especial a Diario EXPRESO, pero también a la democracia.

EXPRESO publica mis cartas. Hablo sobre eventos culturales, como los programas del Teatro Centro de Arte, del Museo Presley Norton, el Tenis Club y el Archivo Histórico del Guayas.

He escrito sobre Marcia Gilbert de Babra, fundadora de Fasinarm, quien llevó a alumnos a Manabí con actividades de distracción y apoyo a los niños sin hogar tras el terremoto, pues las casas mal construidas de la gestión de Rafael Correa, cayeron como naipes. También he hablado sobre Nelsa Curbello, uruguaya, quien ayudó a jóvenes en riesgo social y construyó oportunidades de educación y trabajo. Su labor fue obstaculizada por el gobierno de Correa. Recordé el maltrato a la mujer, a la periodista a quien llamó “gordita horrorosa” y también a la señora que salió con patriotismo a defender la democracia, a quien le dijo la vieja pelucona. El correísmo aún persiste en ciertas personas, complicando cualquier gestión gubernamental.

Laura Esther Gómez Serrano