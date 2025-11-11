Expreso
Cartas de lectores | Aplausos al cineasta Xavier Chávez

Esta tiene de todo: drama, risas, remembranzas y hasta lágrimas

Fui cáustica cuando di mi criterio sobre cierta película hecha en Ecuador; ahora aplaudo de pie sobre Viejos malditos, ópera prima de Xavier Chávez, rodada en Quito.

Esta tiene de todo: drama, risas, remembranzas y hasta lágrimas, tocando temas tan importantes como la vejez, la soledad, la ingratitud y el amor.

Tengo entendido que resultó complicado para los esposos Chávez terminar esta obra, trabajo de muchos años, pero que finalmente la chispa se encendió. Lo que motivó a hacerla fue el dolor de perder a sus abuelos, constituyendo un homenaje a su memoria, y más tarde un homenaje al actor principal, Jaime Bonelli, ya que esta fue su obra póstuma, pues murió el año pasado.

Amo a los animales y me sentí emocionada al ver actuar a un gatito. Además pude constatar algo que todos sabemos: los animales llegan al corazón nuestro con su inteligencia, amor y lealtad (le dan clases a muchos seres humanos).

Martha Jurado Rodríguez

