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Cartas de lectores | América con paz, sin corrupción ni violencia

Las Américas unidas siempre vencerán

Todos somos americanos, no solo los del norte; los latinos vivimos una crisis de valores. Estamos en una cruenta guerra mafiosa que tiene como brazo armado a los corruptos del socialismo del siglo XXI -en nuestro país, por esa contrarrevolución ciudadana, o robo ciudadano RC5-. Por el desarrollo del pensamiento, este grupo anarquista ha perdido espacio, siendo derrotados en Chile, Bolivia Argentina, Honduras y muchos países más. No solo el triunfo de las ideas progresistas, sino el pensamiento de la era de la Tercera vía, o sea ni la derecha explotadora, ni la izquierda totalitaria, mafiosa y corrupta.

En la escuela nos enseñaron el Himno de a las Américas, como un canto de amistad, de buena vecindad, que unidos nos tendrá eternamente, por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos vivir gloriosamente. Un #símbolo de paz, alumbrará el vivir de todo el continente americano, fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, será este canto de buena voluntad. Las Américas unidas siempre vencerán.

Carlos E. Barrazueta Costa

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