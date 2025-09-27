Cartas de lectores | Agradecimiento a Diario EXPRESO

La Asociación Coordinadora del Voluntariado, Acorvol, expresa su sincero agradecimiento, a Diario EXPRESO, por su invaluable apoyo enviando un reportero para la cobertura y entrevistas a la presidente de Acorvol, así como a las autoridades invitadas a participar como panelistas los días 17 y 18 del mes en curso, en el Vl Congreso Nacional Mirando al futuro a través del voluntariado, en el salón Luis Orrantia del edificio Las Cámaras y la Expovol 2025. Gracias por su colaboración. Con ella hemos logrado la difusión de tan importante evento, dando a conocer a la comunidad, por medio de él, la labor de voluntariado que realizan Acorvol y sus instituciones afiliadas con los diferentes servicios que prestan en beneficio de los que más necesitan de nuestro aporte.

La unión de esfuerzos permite la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

María Delia García Jouvín

Presidente Acorvol

María Gracia Aguirre de Álava

Directora Ejecutiva