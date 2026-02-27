Cartas de lectores | 27 de febrero de 1829, batalla de Portete de Tarqui

Existe una aclaratoria de manifiesto sobre la Batalla de Tarqui, la que libró el Gral. Antonio José de Sucre el 27 de febrero de 1829 en disputas entre Ecuador y Perú. Como presidente del Frente de Defensa Territorial Ecuatoriano debo manifestar al pueblo ecuatoriano que el jefe de Estado Guillermo Lasso Mendoza -2022, máxima autoridad de FF. AA., durante su mandato constitucional debió velar por los intereses territoriales. Y no manifestar que en la Batalla de Tarqui Perú pretendía “recuperar” territorios, falsedad sin asidero por los límites de la Audiencia de Quito 29.08.1563 con: Puerto de Paita, Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba, Motilones, Altos pajonales del Ucayali, comprendido nuestro río mar Amazonas, con sus dos riberas.

Dicha batalla concluyó con los tratados con libre consentimiento: 1.- Girón, por el que Perú se obligó a devolvernos los territorios invadidos, Guayaquil y otros; el tratado de Guayaquil 1829 y el ejecutor de Lima 1830, que fijaron límites con Perú, que así legitimó su invasión de la ribera derecha. 2.- Perú debe cumplir con estos tratados con fundamento en el derecho internacional, vigentes pese a sus invasiones bélicas tanto en 1910 con el Gral. Eloy Alfaro, como la de 1941 de Carlos Alberto Arroyo del Río, y otras prohibidas. Huaquillas, río Zarumilla, no son límites de derecho sino impuestos por la fuerza. 3.- Únicos límites son los ríos Tumbes y Amazonas; que no se hable de binacionales, como es el proyecto hídrico Puyango-Tumbes-Catamayo-Chira.

La Convemar viola la carta ONU, art. 2.7 para usurpar nuestro mar territorial de 200 millas marítimas, dejándonos apenas con 12 millas marítimas y 188 de mar abierto, creando el tribunal del mar para apoderarse de las Galápagos. Ecuador debe demandar urgente nulidad de la Convemar y denunciarla y que la Alianza del Pacífico es un fracaso.

El actual secretario general de la ONU, Sr. António Guterres, critica al Consejo de seguridad; han fracasado en este asunto, perjudicando una vez más al Ecuador.

José Arrobo Reyes