Cartas | Cámaras de parlamento provincial y de parlamento nacional regional

Como ejemplo de orden en aspectos técnicos y políticos, en Inglaterra se distingue entre la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, con requisitos distintos para sus miembros. 1. La Cámara de los Comunes aborda problemas políticos y provinciales. 2. La Cámara de los Lores exige experiencia en planificación, administración pública y conocimiento académico.

En cuanto al control de afiliación al IESS por parte de los Ministerios de Agricultura, Inclusión Social y Salud, se propone que los afiliados del Seguro Campesino, con aportes de $2,00, tengan patrono reconocido por dichos ministerios, cumpliendo el artículo 275 de la Constitución. Esto también incluiría a negocios artesanales, cuyos aportes al IESS deberían ser deducibles del impuesto a la renta. (Opción: elevar el IVA 1 % para Seguridad y permitir igual descuento a los artesanos.) Esta separación de intereses, ejecutada objetivamente por dos cámaras, permitiría al Gobierno atender los principales proyectos económicos, como:

1. La solución a la atención de las obligaciones que le ha impuesto el Estado al IESS, se resuelve con la consideración de que este exporta productos de la agricultura con valor por $ 350.000 millones al año, y si existe el 1 % de impuesto a la salida de capitales ($ 35.000 millones al año), y separar el 1 % de ese valor para pagar la deuda del IESS, que se decrete que a las empresas agrícolas o manufactureras que paguen el aseguramiento de sus agricultores u obreros, con el salario mínimo vital, les sirva de descuento del valor que deben pagar del 1 % de la salida de capital. 2. Para los artesanos se aplicaría la misma deducción. Así se mejoraría la liquidez del seguro, se ampliaría la cobertura y se fortalecerían las finanzas del IESS, con apoyo del Biess. 3. Se sugiere quitar la competencia de ordenar a la Asamblea la posesión de las autoridades de control, y que quede solo la disposición de enviar los resultados de los concursos y comisiones al CPCCS, en los arts. de la CRE., por estar en controversia con el art. 131 de la CRE. Con la asistencia del art. No. 275 de la CRE, con esta separación de los intereses técnicos de los intereses políticos, desaparece el hombre del maletín y los asambleístas bisagras.

Salvador L. Autheman