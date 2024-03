Cartas | Aclaración sobre video “Se conformará veeduría ciudadana...”

Respecto a la declaraciones emitidas por el consejero del CPCCS, Sr. Sócrates Augusto Verduga Sánchez, en el video publicado por Diario Expreso el 18 de febrero del año en curso, preciso a usted que sea rectificada la noticia. El consejero se presentó el 14 de febrero en el consulado sin previo aviso, explicó que se encontraba en viaje oficial para dar unas conferencias en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y posteriormente, la Universidad de Coímbra en Portugal, y que acudía al consulado para solicitar un espacio para poder conectarse con su laptop a la sesión de Consejo de ese día, pues la ley le exige estar presente en “territorio ecuatoriano”. Le expliqué que una sala del consulado no puede ser considerada territorio ecuatoriano, pero que sin embargo podía facilitarle el espacio como autoridad que es, y así se hizo. El consejero aseguró en el mencionado video que supuestamente yo le habría dicho “que la Cancillería no nos ha dado presupuesto para sostener los servicios consulares, repatriación de cadáveres, asesoría jurídica y acompañamiento psicológico”; también aseguró que hay problemas con otros servicios consulares como apostilla de documentos y cambios de identidad de las personas LGTBIQ y que por todo ello llevarán a cabo una veeduría ciudadana. Debo anotar que el consejero el único tema por el que me preguntó fue sobre el lamentable desahucio acaecido el día antes de su visita a una ciudadana ecuatoriana aquí en Madrid y le expliqué lo que conocíamos del caso hasta el momento. Por tanto, el consejero falta a la verdad al asegurar que ha hablado conmigo de los otros temas que menciona en el video. Tampoco fui invitada a la reunión que el consejero mantuvo con miembros de la comunidad ecuatoriana en Madrid, donde seguramente hubiera sido útil para resolver sus inquietudes. El consulado a mi cargo está siempre presto a brindar apoyo a la comunidad ecuatoriana residente en la jurisdicción de Madrid y a las autoridades que los representan, como es el caso del CPCCS.

Considero importante que el medio que usted representa conozca la siguiente información: No existen problemas con la apostilla de documentos. Al momento este consulado emite aproximadamente 90 apostillas diarias. Con respecto a la repatriación de cadáveres, el consulado a mi cargo y todos los consulados de Ecuador en el exterior proceden de conformidad con los protocolos establecidos en el reglamento a la ley de movilidad humana. Sobre los cambios de género, el consulado a mi cargo y todos los consulados de Ecuador en el exterior solo pueden llevar a cabo las actuaciones consulares que por encargo nos ha designado el Registro Civil de Ecuador. Hasta el momento los cambios de género solo pueden llevarse a cabo en Ecuador, siendo de potestad exclusiva del Registro Civil.

Respecto a la asistencia en materia hipotecaria y psicológica, ampliamente debatida en la Asamblea Nacional los últimos días, el consulado a mi cargo actuará con base en las instrucciones que reciba por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Paula Noboa Amador

Cónsul General de

Ecuador en Madrid