Qué días tan caóticos se viven en Guayaquil, sin contar con la delincuencia que está imparable. No sé quién tiene la ‘competencia’ en el tema del cierre de calles y túneles sin previo aviso. El miércoles 22 se formó un caos vehicular en el centro, principalmente en la Av. Malecón, calles Quito, Machala y adyacentes a consecuencia del cierre inesperado del túnel (por dos ocasiones en el mes) sin que nadie indique el motivo de dicho cierre (como todas las cosas que se presentan en nuestra ciudad), y a esto le sumamos la pésima distribución de las calles, con pocas posibilidades de hallar vías con sentido hacia el norte de la urbe. Ni qué hablar de los semáforos, instalados cada 20 metros y mal sincronizados. No hay calles donde fluya el tráfico constantemente. Se deben asignar aquellas con poco tráfico para el transporte público (buses), por ejemplo las calles aledañas a José Mascote. También existen semáforos en ciertas calles donde no se los necesita, con el peligro de que seamos asaltados hasta esperar el cambio de luz (Escobedo, Alejo Lascano, Mendiburo). Solo aquí se les ocurre tremenda idea. ¿Hasta cuándo no se sanciona a los buses que hacen lo que les da la gana con el desorden que provocan y en presencia de la autoridad de tránsito? Pero si un auto particular comete media infracción es perseguido como delincuente. Creo que todos soportamos estos malos momentos y esto sin nombrar a las motos, taxis y personas que no respetan las leyes de tránsito, peor al prójimo, y estando a la vanguardia de la tecnología.

Roberto Concha Valarezo