Candilejas: de Chaplin para Oona

¿Quién lo inspiró? Cuenta la historia que cuando Chaplin decidió casarse con Oona, el amor de su vida, ella era 30 años menor. Él le dijo: ¡Cásate conmigo para enseñarte a vivir y enseñarme a morir! Ella respondió: No Charlie, me casaré contigo para que me enseñes a madurar y te enseñaré a ser joven hasta el final. Fue un matrimonio maravilloso, con ocho hijos. Vivieron juntos hasta que Charlie murió a los 88 años. Quien ama no es duro, no se aburre, no huye, no deja, no engaña, y no le gusta esconderse detrás de excusas artificiales, falsas excusas frágiles... Una de sus estrofas de la canción Candilejas reza: “Tú llegaste a mí cuando me voy; eres luz de abril, yo tarde gris. Fue dedicada a su amor Oona.

Elio Roberto Ortega Icaza