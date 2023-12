Asociación de Jubilados de la Cruz Roja: un paseo a la isla San Cristóbal

La Lic. Piedad Ronquillo de Fernández, presidenta de la Asociación, pese a tener 96 años de edad demuestra ser una buena líder en una organización que en la actualidad no existe. Escogió una de las mejores islas, San Cristóbal. Lo demuestra la limpieza de sus calles y avenidas, la atención que dan sus moradores y la seguridad en que vive la isla. Cuando se recorre la ciudad se ven tres tachos para recolectar la basura y nadie los toca, solo el basurero, que están provisto de indumentaria para proteger su salud. En forma planificada y utilizando los taxis de doble cabina y con buena cultura se hacen guías a los visitantes. Se visitó el centro de interpretación Gianni, Cerro Tijeretas, Laguna de Junco, centro de crianzas de tortugas terrestres David Rodríguez, Playa Puerto Chino, el León Dormido, la Lobería, Playa Mann, islas Los Lobos, playa del Muerto y playa Rosa Blanca. En todas las playas hay lobos marinos. También se visitó la finca de los Vilemas, que tiene todos los juegos de salón. Nos dieron a conocer las diferentes clases de frutas, sandía, papaya, melón, limón real, cereales, yuca, guineo, verde, etc. y sobre todo natural. Ahí no se utilizan químicos. Los hoteles no son caros, cobran $ 20 por persona. El desayuno cuesta variado, depende de lo que usted pida. El almuerzo o merienda vale $ 6. El viaje por avión de ida y vuelta vale máximo $ 170. Los 26 turistas de la Cruz Roja regresaron al país muy contentos por haber conocido un paraíso terrenal y en espera de regresar en el menor tiempo posible.

Gualberto Arias Bonilla