Menos asambleístas

La consulta va, a pesar de la impopularidad del presidente, propiciada por correístas, indígenas y el PSC. Lasso debió poner los textos a consideración de los ciudadanos antes de mandarla a la Corte Constitucional para sus comentarios. Polibio Córdova y su estadística dice que el SÍ ganará en la consulta popular. Los asambleístas, que no obedecen a sus votantes, deberían ser reducidos a la mitad: 2 por provincia, igual 48 asambleístas; 1 por cada millón de habitantes, igual 18 asambleístas, y 2 por los que viven fuera, total 68 asambleístas, con una particularidad, que los nacionales asuman las funciones del CPCCS, que le serán suprimidas y que de paso debe desaparecer porque no representan a nadie. Si un asambleísta que llega por un movimiento o partido se desafilia, esa curul se suprime automáticamente. El dinero de las reducciones serviría al Gobierno para cubrir la deuda del IESS, que ya agoniza por las 3 C (Correa, COVID y Corrupción). El 1% de los electores de un partido o movimiento deben ser publicados por la prensa antes de las elecciones. Si no llegan a ese porcentaje se eliminarían automáticamente y los ganadores de un puesto tampoco podrían posesionarse. Así se sabría que no son los fallecidos los que auspician a los candidatos políticos. Esta sería la manera práctica de mejorar en algo nuestra democracia tan venida a menos.

Dr. José Mayorga Barona