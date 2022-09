Asamblea deplorable

El legislador de Pachakutik Ricardo Vanegas denunció graves anomalías por Ecuavisa y Teleamazonas antes de irse de vacaciones. Hay furor y desesperación por violar leyes, enjuiciar al que se opone y mentir descaradamente para que prevalezca la impunidad que libere de culpa a un ejército de delincuentes correístas. Ya no existe ni la elemental vergüenza para exponer un tarifario de sobornos que no se publica pero que todo el mundo conoce; en los últimos días a un PK se le ofreció un ministerio que no aceptó. En la pretendida destitución de 3 vocales del Consejo de la Judicatura que UNES y socialcristianos consideran estorbos para sus fines protervos, alcanzaron 87 de 92 votos necesarios, siendo insuficientes y quedando una reconsideración que confirmaría el resultado. No hubo tal y con cinismo envidiable el presidente de la Asamblea apagó la luz para dar más tiempo, engrosado por la vacancia, a que los golpistas negocien los 5 votos faltantes. Vanegas denunció que para halagar a los indecisos se les contrataron sin presupuesto 80 funcionarios que atestan las dependencias y que él no dudó en reclamar al presidente que les está viendo la cara. Reclamó que se intente enjuiciar solo a los 4 opositores del CPCCS, dejando a los 3 restantes afines a la causa, entre los que está la sobrina de un recalcitrante socialcristiano. Se quiere liberar a Correa, que tiene sentencia en firme, una resolución ante la cual ya no cabe ningún recurso ordinario ni extraordinario. Aun así, esta Asamblea, a la que 9 de 10 ciudadanos considera desastrosa, se ha pasado más de un año confabulando, negando leyes y tratando de tumbar a Lasso apoyando el vandalismo indígena y el terrorismo. Las próximas votaciones castigarán a los pícaros que han gobernado Quito con peculado y dispositivo afrentoso incluido.

Dr. Carlos Mosquera

Benalcázar