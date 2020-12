Arreglar veredas de Urdesa

Mi cardiólogo me recomienda caminar. Tenía que ir a un restaurante queme queda cerca. Vivo hace 52 años en Urdesa Central. Avancé al semáforo de Ilanes y Circunvalación, crucé la calle sin problemas, pero las aceras están intransitables, ya no existe el cemento, pisamos piedra. Al llegar a una calle que es de una sola vía, al querer cruzar me fue imposible porque en esa esquina el asfalto no llega a la acera: hay un tremendo hueco, desniveles. Me caí, raspándome rodillas, brazos y manos. Ante la indiferencia de los conductores. ¿A quién reclamo? ¿A la Comisión de Tránsito? ¿A la Alcaldía? ¿A la Defensoría de la Mujer?

Laura Gómez Serrano