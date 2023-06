Según datos del portal Dale una vuelta -que ofrece recursos sobre la prevención y el tratamiento de la adicción al porno-, la edad promedio de inicio en el consumo son los 11 años. Ya en la etapa adolescente, se estima que el 93 % de los chicos y el 62% de las chicas accede a material pornográfico. Ante esta situación, no pocos expertos alertan de que lo que están recibiendo los menores a modo de ‘educación sexual’ son estos contenidos. Son frecuentes, asimismo, las noticias sobre aplicación en centros educativos españoles de primaria y secundaria, de programas formativos sobre sexualidad altamente ideologizados, que no están evitando ni la hipersexualización de los destinatarios, ni su incursión en el consumo de pornografía, ni que disminuyan las agresiones sexuales cometidas por adolescentes y jóvenes. Las acciones preventivas en estas cuestiones están siendo, explica Villena, “puntuales, escasas, insuficientes, y a menudo no son profesionales quienes las realizan. Se habla mucho del tema sexual, pero poco de lo afectivo, que es la clave para la prevención. Hay que lograr que la persona se desarrolle de forma saludable, que tenga una autoestima sana, que se relacione bien con los demás, que los trate bien y que incorpore una mirada buena hacia la sexualidad”.

Mario Monteverde Rodríguez