El Premio Nobel de Literatura siempre trae sorpresas y 2022 no fue la excepción. Ganó la escritora francesa Annie Ernaux por “la valentía y la agudeza clínica con las que desvela las raíces, extrañezas y restricciones colectivas de la memoria personal”. He corrido a leer El acontecimiento, su novela publicada en 2000. En ella narra las vicisitudes que sufrió para practicarse un aborto en enero de 1964, en la Francia aburguesada y conservadora; el aborto era penado. La escritura es directa, plana, hasta cierto punto simplista, pero no por ello sin valor literario. La sencillez al narrar permite que lectores de diferentes niveles de instrucción educativa se sientan identificados. Ícono del feminismo mundial, su literatura descarnada, sin florituras, se ha visto empapada siempre por la exigencia de respeto a los derechos de la mujer. La octogenaria escritora se alzó con el premio más codiciado y respetado del mundo literario, el más europeo y occidental, que parece olvidar que existen varios continentes donde se escribe excelentemente. Ella escribe: “Sentí un dolor atroz. La mujer decía: ‘Deje de gritar, pequeña’ y ‘Tengo que hacer mi trabajo’, o quizá fueron otras palabras distintas que solo significaban una cosa, la obligación de ir hasta el final. Son las mismas palabras que he vuelto a encontrar después en los relatos de mujeres que abortaron clandestinamente, como si en esos momentos solo pudieran pronunciarse palabras relacionadas con lo ineludible y, solo a veces, con la compasión”.

Pablo Virgili Benitez