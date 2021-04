Aclaración sobre “¿Qué le espera a Lasso?”

En la sección de Opinión, con fecha jueves 22 de abril, se publicó un comentario de autoría de la Ab. María Josefa Coronel, titulado ¿Qué le espera a Guillermo Lasso?, en el cual se menciona mi nombre de manera mal intencionada.

En dicho comentario, la Sra. Coronel intenta describir un escenario desagradable producto de su propia y antojadiza ficción, con el que se encontraría el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, desde la nueva estructura de la Asamblea Nacional. Cita una serie de nombres relacionados al correísmo con el único propósito de crear odio entre quienes hoy tienen una esperanza de cambio en el país, después de 14 años de persecuciones, acciones dictatoriales y hechos de corrupción.

La Sra. Coronel, en su condición de persona y profesional libre, tiene el derecho de sumar sus conocimientos a quien le dé la gana, igual como lo hacía con el ahora expresidente Rafael Correa, con quien se reunía en el Gobierno del Litoral, en su primer gobierno, o con el mismo Dr. Alexis Mera Giler, ex secretario jurídico del régimen de la revolución ciudadana. De esos hechos, jamás se me hubiese ocurrido decir alguna palabra en público porque soy respetuoso de las personas, incluso, podría haberle dicho al país y a los perseguidos por el correísmo que la Ab. Coronel pudo haber ayudado a Mera a redactar las providencias con las cuales perseguían a los opositores del correísmo. Mis principios no me empujan a acciones de esa naturaleza. Los hechos, decisiones soberanas del Parlamento ecuatoriano, donde cita mi nombre, ocurridos en 2004, pusieron fin a un sistema judicial que ya era manejado por el entonces asesor Alexis Mera Giler, para quien la Ab. Coronel laboraba, incluso, junto con Gustavo Jalkh, quien desde ese entonces buscaba controlar la justicia del país. En mi corazón no existen odios, ni rencores y peor venganzas, no hay espacio para sentimientos reprimidos negativos.

La Ab. María Josefa Coronel no puede utilizar a Diario Expreso para descargar su odio hacia mi persona o esgrimir algún tipo de resentimiento con el nuevo gobierno del presidente electo Guillermo Lasso, del cual me atrevo a pensar, no consideró su nombre entre los nuevos funcionarios que colaborarán durante los próximos cuatro años. Ruego a usted, señor director, considerar mi respuesta como una reacción propia de un ser humano que defiende su nombre y prestigio familiar, cuya vida y accionar político siempre ha sido el de servir a los sanos intereses nacionales.