Aclaración sobre “Camino a Carondelet”

Señor director:

Agradezco de manera especial que ustedes hayan leído mi carta Camino a Carondelet, que publiqué el día sábado 15 de agosto en mi página de Facebook, y decidieron publicar una partecita de la misma en este prestigioso periódico del país.

Yo entiendo que mi texto está entre comillas y eso es lo que yo digo, pero el resto que ya no es mi texto desvirtúa el sentido de unidad interna a la que llamo al movimiento indígena en el texto. Además el título del artículo no es mío; yo entiendo que eso puso el que redactó en el periódico pero eso no todos los lectores entienden, sobre todo los aludidos piensan que yo he puesto el título de “Talibán” y ahora que están susceptibles por todo y piden expulsión por todo son capaces de utilizar esta publicación para mal interpretar mi carta, que es más de reflexión y de reconocimiento que pensar diferente no nos hace enemigos sino que alimenta la democracia y eso es lo que digo.

Lourdes Tibán Guala