No es un secreto que la razón de existencia de las empresas sean sus clientes, sin embargo en el último lustro se han dado cuenta de que deben entender quiénes son realmente y qué necesidades tienen, sus preocupaciones y sus aspiraciones. En un mercado donde prácticamente existe todo, la única diferencia que pueden encontrar es la experiencia del cliente. Es importante saber que existen muchas empresas que siguen pensando que su producto o servicio es único, cuando la realidad es otra y los que conocen esta realidad son los que han establecido la experiencia del cliente como parte de su estrategia principal, pero solo antes de verse imposibilitados con su estrategia tradicional. Para los que no se han dado cuenta... el tiempo se acaba. Pero hoy es un buen día para cambiar, para reinventarse, para conocer nuevas posibilidades, para innovar. Lo que sí podemos decirles es que las estrategias basadas realmente en lo que necesitan los clientes tienen una difícil implementación y, sobre todo, se necesita tiempo para ver resultados. Innovar, reinventar, cambiar es necesario. Deben darse cuenta de que ayer es tarde y que el mayor activo son las personas. Pero no se olviden, el tiempo se acaba.

Jimmy A. Murillo E.