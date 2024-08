Zoë Kravitz define la dirección de Blink Twice como “una montaña rusa”

La actriz Zoë Kravitz llega a los cines pero ahora como directora con Blink Twice, la película de suspenso que ya se estrenó en Ecuador. “Es una historia sobre la humanidad y los humanos en general, y que hay algo para todos. Creo que algunas personas se sentirán validadas y vistas, y espero que otras sientan que comprenden un poco más por lo que muchas de nosotras pasamos”, explica Kravitz.

Entre la comedia negra y el suspenso psicológico, la directora estadounidense quiso explorar en su primera cinta el concepto y la dinámica del poder, además de encontrar “una manera de resaltar lo absurdo de tantas cosas en nuestra cultura que se han normalizado”.

“A las mujeres casi siempre se les pide que sonrían a pesar de su dolor y que pretendan que están bien cuando no es así. Hablamos entre nosotras sin decir nada en voz alta, con los ojos, porque tenemos miedo de decir lo que realmente sentimos. Y aunque hemos llegado a verlo como algo normal, no lo es y no debería serlo”.

Dirigir a su novio Channing Tatum

'Megalópolis': El primer vistazo de la cinta de Coppola Leer más

En cuanto a dirigir, dijo que es un trabajo duro “y un poco demoledor, pero también te fortalece el alma y te aplasta el ego, y simplemente tienes que dejarte llevar por el viaje”, agrega.

Para Tatum (Magic Mike), quien también ejerció como productor del largometraje, lo más desafiante fue, sin duda alguna, “ver a Zoë lamentarse por la edición”, explica a la prensa.

“Cada día era una montaña que debía escalar. Ver a tu pareja entrar y luchar con este rompecabezas todos los días fue probablemente lo más difícil para mí”, señala.