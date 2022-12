El artista cubano William Levy llegó al límite de su tolerancia. En estos días encendió las redes sociales con un contundente mensaje. “He aguantado mil cosas de personas que me hacen lucir como el malo”, indicó el artista en sus historias de Instagram.

Aunque no especificó a quién o a quiénes estaba dirigido su reclamo, aclaró que ha recibido “humillaciones de la gente”.

“Por favor todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo”, precisó.

“Uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver”.

Su reacción se debería a su relación con Elizabeth Gutiérrez, de quien está separado, pero aún así se los ha visto juntos en Madrid.

Otra de las controversias en las que estuvo involucrado tuvo que ver con Laura Londoño, con quien supuestamente mantuvo desencuentros mientras grababan la nueva versión de Café con aroma de mujer.