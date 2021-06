Wendy Rosillo: "El cáncer no ha entrado a mi cuerpo"

Hace aproximadamente un mes, a la expresentadora de noticias, Wendy Rosillo, quien laboró en TC y Ecuavisa, le diagnosticaron un melanoma maligno, cáncer. Ahora se encuentra en Houston, Estados Unidos, donde fue operada y está en etapa de recuperación. EXPRESIONES se contactó con ella.

“La gente cree que el melanoma es solo en la piel, pero no es así. Hace un par de años vi una mancha en una de las uñas de mi pie derecho, en ese momento y por mucho tiempo creí que se trataba de un golpe. La persona que me hace la pedicura siempre estuvo pendiente de los cambios que se presentaban. Este año la mancha cambió y creció. Ella me hizo notar aquello, así que acudí al médico y el diagnóstico fue el melanoma”, cuenta.

La primera vez que ingresó al MD Anderson Cancer Center, en Houston, fue “súper impactante, saber que soy paciente, una sensación extraña”, añade. Wendy acaba de ser operada del pie. “Me sacaron todo el melanoma, lo analizaron y como esto puede ser muy agresivo me extirparon los ganglios que es por donde la enfermedad se puede regar a otra parte del cuerpo, ya sea el cerebro, hígado... Gracias a Dios no se ha extendido. Es una súper buena noticia. Si hubiese entrado, otra sería la historia, tendría que someterme a un tratamiento”.

En los exteriores del hospital en Houston. Cortesía

Permanecerá en Houston mientras se recupera, pero deberá volver con frecuencia durante dos años por lo menos. “Debo chequearme, existe la posibilidad de que regrese el melanoma, para evitar aquello no puedo faltar a las revisiones periódicas. No tenía idea de que la mancha de una uña debía ser tratada por el dermatólogo. Fui ignorante totalmente”.

Su esposo, Santiago Romero, no pudo acompañarla de inmediato. “Se unió unos días después, así que tuve que viajar sola y empezar los chequeos sola. Fue muy sanador también, luego él llegó en el momento preciso y ha sido mi roca”, comenta Wendy.