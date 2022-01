Wattpad: Historias digitales que se llenan de fans

Es posible que usted haya visto una historia de Wattpad sin saber que se trata de una. Y es que cada vez toman más fuerza en el mundo audiovisual y editorial estos relatos de autores amateurs, que no tienen nada que envidiarle al lado más tradicional de la literatura.

Wattpad es una aplicación canadiense que apareció en 2006, gracias a dos ingenieros con pasión por la lectura que decidieron unir esfuerzos para reunir sus textos preferidos en un solo programa para teléfonos. Actualmente cuenta con más de 90 millones de usuarios de todo el mundo. Estados Unidos y Asia llevan la delantera en sus registros activos. Sin embargo, Latinoamérica no se queda atrás y el talento de este lado del mundo es cada vez más resaltado.

Pero antes de conocer la experiencia de las autoras locales, vale reconocer el impacto que han tenido historias creadas en esta app y que son un éxito en ventas, tanto en el rubro editorial como filmográfico.

Nombres como After y The kissing booth, con sus versiones en cine y Netflix respectivamente, han conseguido que autores noveles (y de muy corta edad) hayan podido conquistar su sueño de llevar su inspiración a millones de personas.

Sabiendo este potencial, el aplicativo creado por Ivan Yuen y Allen Lau comenzó un programa de Estrellas de Wattpad (Wattpad Stars), como reconocimiento a los mejores creadores de contenido y sus populares títulos. Formar parte de esta especie de editorial digital les da visibilidad en la plataforma, teniendo una o varias novelas de su colección en el programa de pago.

Así, el esfuerzo se premia y la comunidad se alimenta con más entregas y un grupo de amistades que terminan conectando más allá de Internet. Amigos de tinta que nadie separa.

Expreso Playlist: Los discos más top del 2021 Leer más

Ava Draw. Cortesía

Ava Draw (Si me dices que no)

La española Ava Draw considera que su necesidad de escribir viene de sus ganas de comunicar lo que siente y, en su caso, crear historias es la mejor manera de transmitirlo. Y la interacción conseguida en Internet le aporta algo que la tradicional industria editorial no tiene. “Los editores te separan de los lectores. Si ellos no te dan la oportunidad, nadie te leerá. Publicando tu trabajo en Internet, te expones directamente a tu público”, dice a EXPRESIONES. Por eso agradece a los millones de lectores a los que ha podido llegar.

Actualmente está trabajando en Cuervo, una historia de fantasía urbana. “Está gustando mucho a las lectoras”, enfatiza. También resalta que entre sus planes está seguir creando contenido para otras redes sociales. “También estoy en Twitch y YouTube para apoyar a otras autoras y seguir dando a conocer el mundo de la escritura digital”.

Nathalie Carvajal: “Me invitaron al Poder del Amor, pero no he firmado” Leer más

Gaby Ariza Cortesía

Gaby Ariza (Un beso por medialunas)

Para la autora venezolana Gaby Ariza, escribir en Wattpad hace de un proceso solitario algo más grupal. “Aquí un autor, sin importar si es pequeño o grande, puede empezar a generar una comunidad que se interese por su libro y acompañe al escritor mientras escribe. Es como contar con miles de lectores beta de forma gratuita y al alcance de una pantalla. Eso permite que podamos corregir más fácilmente, conociendo cuál es la reacción de la audiencia e identificando qué gusta y qué no”.

Está en la plataforma desde el 2017 y su historia más popular es Un beso por medias lunas. Desde el 2019 ella es parte del programa de historias pagadas, que ahora les otorga a sus miembros la designación de Wattpad Stars. ¿Pero se puede vivir escribiendo en Wattpad? Ella lo explica: “Depende de distintos factores. Los principales son, tal vez, el autor en sí y el país donde viva. Hay autores que venden más que otros (es lo normal) y, dependiendo del país de Latinoamérica donde residas, el dinero de tus ventas puede servirte o no. En mi caso, viviendo en Argentina y con una moneda tan devaluada, mis ganancias de Wattpad me ayudaron a pagar cosas importantes en su momento, aun cuando no era de las autoras con mayores ventas. Sin embargo, creo que es posible vivir de Wattpad si se toma la plataforma como un puente. Es decir, si el autor usa Wattpad para crecer, ganar comunidad y vender libros con editoriales o abrirse un canal de YouTube donde, a futuro, pueda monetizar, o incluso abrirse un Patreon (esto último lo hacen más en Estados Unidos, creo). Pero de nuevo: dependerá del autor y su estrategia para crecer y posicionarse”.

A futuro piensa crear más cosas con las amigas que le ha dejado la plataforma y seguir revolucionando el mercado editorial.

El choque inevitable entre dos extremos Leer más

Grace Hernández. Cortesía

Grace hernández (Un desastre llamado Valentina)

La autora nicaragüense Grace Hernández es otra Wattpad Star. Está inmersa en la aplicación desde el 2014, cuando leía y subía cierto contenido que luego borró. Pero sus ganas de publicar historias jamás se fueron y retomó con seriedad las publicaciones entre el 2018 y 2019. En este último año fue invitada a participar del programa de pago gracias a la popularidad que había conseguido Un desastre llamado Valentina, que también cuenta con su segunda parte El desastre del que me enamoré.

“Escribir fan fictions (ficciones escritas por fans) fueron mis inicios. Esto es por lo que Wattpad es conocido, pero hay un mundo más allá de eso. Y para crecer en el mundo editorial y tener más visibilidad tuve que dejarlas de lado, aunque en mi computador tenía historias inéditas hechas por mí”, explica. Actualmente está escribiendo Malas intenciones, una novela hecha en el 2013 y que ahora ha reeditado con una visión más adulta. Grace considera a Wattpad y sus autores un trabajo serio y con un mecanismo igual al de una editorial. “Escribo, dejo reposar, edito y pasa por corrección cada uno de mis capítulos. La calidad importa”, resalta. “Escribía lo que quería leer. Aún no puedo publicar en papel, pero es mi sueño”.