El nombre de Nathalie Carvajal puede ser considerado como sinónimo de polémica en la farándula nacional. Pero esto parece que no va más. No lo afirma pero lo desea. Así lo dejó claro la exparticipante de BLN a EXPRESIONES en esta entrevista en la que se mostró honesta sobre su presente y cómo la ha cambiado el último año.

Tras la pérdida de su mamá Lupe Campoverde, fallecida el 2020, tuvo que enfrentarse a la añoranza y a una nueva dinámica familiar. Además, confesó que sin ella no tiene motivación para regresar a la televisión. “A mí me gusta pero no es algo que me encanta. Me di cuenta de que hacía TV porque a mi mamá le encantaba que saliera, ella me aplaudía todo. Era mi fan. Incluso de las polémicas estaba contenta”.

Sin embargo, desde finales del 2021 el nombre de Nathalie (32) suena muy fuerte para ir a Turquía para la segunda temporada de El Poder del Amor. Ella quiere pero sin la firma sobre el contrato no lo asegura. “La invitación está hecha”, suelta como quien no quiere la cosa.

Mientras Nathalie se encarga de administrar los bienes que dejó su madre, y quizá que llegue su galán soñado. Además le dará más impulso a sus redes, con más de 1 millón de seguidores. En esta entrevista nos lo describe.

¿Por qué tan perdida del mundo televisivo?

Ha sido un año muy difícil para mí. Ha ocurrido dos cosas con las personas o se hicieron más malas o más buenas. A mí me tocó muy fuerte el fallecimiento de mi mamá, y con esto también la falta de empatía de las personas en redes sociales. Yo lo comenté meses después y comencé a tener una actividad más común en redes, la cual también me ayudó a distraerme. Las personas comenzaron a juzgar mucho.

¿Qué le decían?

Cosas como ‘por subir esas fotos es que se murió tu mamá’, y era porque estaba en traje de baño o sonriendo. Me afectó mucho, me hicieron sentir débil.

¿Y qué tiene que ver una foto en bikini con su duelo?

Pues porque piensas que cuando terminas una relación, cuando muere alguien o te pasa algo, tienes que mostrar que estás triste. Yo creo que no es necesario tener que salir llorando para que vean lo que pasas íntimamente. Por eso, las redes son una mentira y me incluyo. Yo no iba a subir una foto deprimida.

¿Cómo lo superó?

En las redes hay mucho más que el camino del chisme. Y a mí me ayudó porque hay muchos expertos en psicología y páginas dedicadas para dar consejos. Claramente busqué ayuda de un profesional pero leer estas frases también me ayudaron a sentir alivio. Hoy por hoy no pido nada, solamente agradezco todo lo que he pasado porque he aprendido.

¿Y usted se volvió más buena o más mala?

Me hice más consciente. Las cosas pueden cambiar en un segundo. Antes planificabas tu vida pero ahora no es posible y perdí, en este tiempo, hacer algunos viajes. Hay que vivir responsable y hacer las cosas bien.

El Poder del amor: entre un sí y un no

¿Cuáles son sus reales planes en la pantalla chica?

Seré sincera. Yo hacía televisión por mi mamá. Ella me motivaba siempre y era la que me hacía ver lo lindo de ella, pero no es algo que me llene. A mí me gusta más la vida detrás de cámara, los amigos que tenía, las bromas que se pueden hacer y que la gente no puede verla. Me he alejado de la polémica porque siento que no tiene mucho sentido en mi vida.

¿Y los planes para ir al extranjero?

Pues a mí me gustaría irme sea o no para lo del reality. No sé si sea en Turquía o viajar y ser mesera en otro lado. Mis planes para el futuro son irme del país porque creo que aquí ya no tengo a mi mamá, que era lo que me ataba a Ecuador. Aquí está mi familia pero mi hija (Doménica) también quiere estudiar en España. Ya tiene 13 años. Le gustaría seguir veterinaria de fauna silvestre.

Para El Poder del Amor está casi segura…

Uno nunca sabe lo que puede pasar. Hay varias cosas que decir. Yo sí tuve la propuesta para ir a El Poder del Amor, de hecho, para asistir a la primera temporada. Y pensé que iría pero no se dio, incluso tuve la entrevista con la producción turca. Las conversaciones siguen pero no hay nada concreto, porque hasta que no haya un contrato y no se hable a fondo del tema no podría asistir. Pero siento que las cosas pueden cambiar a última hora (risas).

Le podría pasar como a Ricardo Delgado…

Sí, pero creo que él ya cansó un poquito. Se agarró de lo que sea para que sí lo lleven. Todo se vale en realidad.

¿Sí tiene ganas de ir? Se nota poco entusiasmada.

Sigue siendo un riesgo ir a un país tan lejos, y con pasajes tan costosos. Mi miedo sería quedarme colgada allá y no poderme regresar si quiero ya salir del show. Mi cuadro de depresión se podría agudizar.

Nathalie estaba cansada de los reality. ¿Con qué sí la convencerían?

Yo en realidad no quiero estar en polémicas. Ahora mi hija tiene 13 años y cuando yo me peleaba con un novio, y me ponían los cachos y lo contaba a todos, yo lo veía a la ligera pero he cambiado de parecer. Yo nunca me buscaba en Google, pero últimamente lo hice y no podía creer todo lo que decía. Soy una mujer diferente a la que era ahí. Siento que maduré. Aunque sigo siendo enamoradiza. No estoy buscando el amor tampoco, debe de llegar.

