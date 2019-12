Vito Muñoz: ¿sigue en TC o se va del canal?

En TC se ‘movieron las fichas’ este jueves. En el canal de televisión se dio la salida del reportero Walter Villarreal de 'El Noticiero'; además la de Johanna Drouet, productora del programa 'De casa en casa'; la de Stefanía Araujo, subgerente de producción; y supuestamente la del presentador deportivo Vito Muñoz.

Consultado sobre la mencionada salida de esa cadena de TV, el también empresario manifestó: “Tengo muchos viajes que hacer por mi negocio de exportación, debo criar a mi hija Vitoria, mi canal VitoTVO está creciendo, también mi responsabilidad política en El Oro. Son muchas actividades que se han incorporado a mi vida".

Y siguió enumerando motivos: "Ya son 40 años en TV. Necesito más libertad. Tengo que dedicarme a lo mío. Mi esposa Rosibel me ha pedido que me concentre en la familia y en lo que me pertenece. Ya voy a los 64 años y es el momento de decir adiós”.

Con estas declaraciones Vito Muñoz aceptaba que ya no iba más en esa televisora. Sin embargo, con el paso de las horas algo ocurrió y este viernes los directivos dijeron que Vito se mantendría.

El comunicador integra el equipo de TC Deportes de 'El Noticiero' junto a Diego Arcos y María José Flores. Aparece en la primera emisión.

¿Es lo que económico lo que influyó en estas idas y venidas? Lo cierto es que no es algo que le quite el sueño, es de conocimiento público que Vito Muñoz tiene muchos recursos, pero seguir en una ‘pantalla caliente’ como la de TC es otra cosa. Eso siempre da imagen.

El 2019 fue un año especial para Vito Muñoz. El 31 de agosto nació su hija, Vitoria Esilda, cuya madre es Rosibel Zambrano.