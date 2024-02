Video: Así fue la presentación de Usher en el medio tiempo del Super Bowl 58

El cantante estadounidense Usher, popularmente conocido como 'el Rey' del R&B, rindió un homenaje a Michael Jackson y a la cultura afroamericana este domingo 11 de febrero de 2024 durante su actuación en el Super Bowl.

El artista, de 45 años, portó un guante blanco con brillos en su mano izquierda durante la mayor parte de la actuación, una prenda que popularizó Jackson y replicó varios pasos de baile del ícono del pop, incluyendo el famoso "moonwalk".

'Yeah', 'U don't have to call', 'Caught up' y 'Confessions Pt. 2' fueron algunas de las canciones que durante algunos minutos Usher interpretó en el evento deportivo. Además, el artista contó con la colaboración de Alicia Keys, quien ya se había rumorado que estaría presente en la final de la NFL, juntos cantaron 'My Boo'.

Pocos minutos después de iniciar la presentación, que comenzó sobre el campo de juego con decenas de bailarines y una banda de marcha, Usher saludó a su madre. "Lo logré, mamá", dijo el cantante, mirando a las cámaras que retransmitieron el espectáculo a millones de televidentes.

Usher no es ajeno al concierto de medio tiempo del Super Bowl, ya que participó como artista invitado por la banda Black Eyed Peas en 2011, pero el concierto en solitario había sido un sueño del artista por años, según contó a medios estadounidenses.

Usher estaba en su estudio de grabación cuando recibió la noticia. La socialité Kim Kardashian fue quien se la comunicó: "No se trata de mí, sino de ti. Vas a participar en el Super Bowl", le anunció. Incrédulo, Usher le respondió: "Deja de bromear conmigo".

El Super Bowl es el evento más destacado de la NFL (National Football League), puesto que reúne a los mejores equipos de la temporada para determinar al campeón de la liga. Este domingo el evento deportivo es uno de los más vistos no solo en televisión estadounidense, sino a nivel mundial.

