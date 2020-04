Así se vería Maluma en su vejez

Maluma es conocido además de por su música por su gran porte y belleza física. La pinta de galán es un plus en la carrera del artista colombiano, pero en su último vídeo ha querido perder su lozanía para adentrarse en el personaje.

El clip dirigido por Nuno Gómez, recrea unas vacaciones románticas en una casa de campo en la que se presente el pasado y el futuro de Maluma. Por eso, se puede ver el cambio de edad gracias al maquillaje. En él es un octogenario canta la sentida canción ADMV.

El colombiano estuvo publicando esas iniciales en sus redes sociales y no hacía mucho sentido, ahora sabemos que significa “Amor de mi vida”. Esta es una balada romántica casi acústica. "Es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro - si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro - Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan", expresó el intérprete.

El tema fue escrito en Jamaica el pasado mes de enero mientras tuvo una sesión de composición y búsquedas de sonidos para su próximo álbum. Los autores son Maluma, Edgar Barrera, Vicente Barco y Miky La Sensa.

El vídeo se encuentra en el tercer lugar de tendencias a nivel mundial en YouTube.