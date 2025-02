¿Dónde ver la película final de Attack on Titan en Ecuador?

El final de una era ha llegado y los fans ecuatorianos de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) podrán vivirlo en la pantalla grande.

Por primera vez, una película de esta icónica serie de anime se estrenará en cines del país, permitiendo a los seguidores revivir la conclusión de la historia con una experiencia cinematográfica mejorada.

Un cierre épico para una saga legendaria

La película, titulada Attack on Titan The Movie: The Last Attack, recopilará los episodios finales de la cuarta temporada, conocidos como "Los capítulos finales", que fueron transmitidos en televisión en 2023.

Con una duración de 145 minutos, la versión cinematográfica contará con mejoras visuales y sonoras, además de incluir la emotiva canción To You, 2000 Years From Now de Linked Horizon, la cual ha sido parte esencial del soundtrack de la serie.

El estreno oficial en Japón se programó para el 8 de noviembre de 2024, pero como ha ocurrido con otras producciones de anime, su llegada a Ecuador se ha confirmado con una proyección limitada en las principales cadenas de cine.

¿Dónde y cuándo ver Attack on Titan en Ecuador?

Los fanáticos ecuatorianos podrán disfrutar de la película en las salas de Supercines y Multicines a partir del 27 de febrero. As´í lo han confirmado estas cadenas de cines en sus redes sociales.

La proyección estará disponible tanto en su versión original en japonés con subtítulos como en su versión doblada al español, para que cada espectador pueda elegir cómo vivir este desenlace épico.

Shingeki no Kyojin: Una historia que marcó generaciones

Attack on Titan es una de las series de anime y manga más influyentes de la última década. Creada por Hajime Isayama, la historia nos transporta a un mundo donde la humanidad, escondida y a su vez atrapada dentro de unos muros, está al borde de la extinción, amenazada por los temibles titanes.

El protagonista, Eren Jaeger, decide unirse al ejército para vengar la muerte de su madre y proteger a la humanidad, pero a medida que avanza la trama, secretos impactantes salen a la luz, cambiando por completo la perspectiva de los personajes y espectadores.

Con un impacto cultural que trasciende generaciones, Attack on Titan ha logrado consolidarse como un referente del anime, y su final promete ser uno de los eventos más esperados para la comunidad otaku en Ecuador.

