La última película de Attack on Titan se estrena en cines ecuatorianos

La película de Ataque de los Titanes o Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) que contará el final de la serie de anime estará disponible en los cines de Ecuador. Este largometraje recopilará los episodios finales de la cuarta temporada, específicamente los dos episodios que conforman "Los capítulos finales", que fueron transmitidos en televisión a finales de 2023.

La película, titulada Attack on Titan The Movie: The Last Attack, incluirá mejoras visuales y sonoras para crear una experiencia más cinematográfica, y tendrá una duración de 145 minutos. La proyección contará también con la canción To You, 2000 Years From Now de Linked Horizon, tema que ya ha sido parte de la serie.

Aunque el estreno estuvo programado para el 8 de noviembre de 2024 en Japón, se espera que, al igual que otras producciones de anime, la película llegue eventualmente a mercados internacionales como el ecuatoriano, probablemente con una proyección limitada. Cuestión que ya está confirmada.

La distribución de la película podría estar a cargo de Crunchyroll, la cual ya ha trabajado en la proyección de otras producciones de anime en el cine.

Una historia que cautivó a millones



Attack on Titan es una serie de anime y manga creada por Hajime Isayama. La trama se desarrolla en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción, constantemente amenazada por gigantescos titanes que destruyen ciudades y devoran a los humanos. La historia sigue a Eren Jaeger, quien, tras perder a su madre a manos de estos monstruos, se une al ejército para vengar su muerte y proteger a la humanidad. A medida que la serie avanza, las conspiraciones y secretos sobre los titanes y la historia del mundo se revelan, manteniendo a los fanáticos al borde de sus asientos.

Con varios episodios altamente calificados por la crítica y un seguimiento masivo, Attack on Titan se ha ganado un lugar especial en el corazón de los fanáticos del anime, convirtiéndose en una de las franquicias más influyentes de la industria.

