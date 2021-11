La vejez es para todos

¿Por qué los hombres sí y las mujeres no? Esta pregunta se puede aplicar a cientos de situaciones cotidianas en la que la diferencia de género está tan marcada que se tiende a creer que hay actividades y actitudes que únicamente pertenecen a uno de los dos.

¿No suena obsoleto? Pues sí. Mientras las personas van evolucionando, transformándose e irrumpiendo esas ideas limitantes establecidas por la sociedad, el ambiente alrededor tiene que sufrir también estos quiebres.

En la industria del entretenimiento, independientemente de la superficialidad de la que se la acusa, las mujeres que forman parte de ella se están convirtiendo en un grupo con voz y con la disposición y el entusiasmo de modificar antiguos discursos.

Hace unos días, la actriz Sarah Jessica Parker, protagonista de la icónica serie Sex and the city, estrenada en 1998, fue criticada por aparecer en unas fotografías en la que se le notan las canas, algo totalmente normal, pero que para mucha gente sigue siendo extraño.

¿Cómo puede ser que una mujer no se las tape y no se cuide? Parker no se ha quedado callada e hizo una serie de declaraciones sobre el tema, entre esas preguntó: “¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer?”.

Mientras tanto, a los actores se los alaba por cada nuevo cabello blanco y por cada año cumplido.

Por eso, es momento de normalizar la vejez. Es un modo de decir que otros tipos de belleza son posibles y se da pie a que lo natural es bonito y real... y que no hay por qué esconderlo.

Así empezó todo

Fue este año cuando los fieles y eternos fanáticos de Sex and the City enloquecieron tras el anuncio del rodaje de Just like that, el reebot de la famosa serie, producida por HBO Max, que continuaría contando la vida de las protagonistas, esta vez únicamente de tres de ellas, años después.

Carrie tiene arrugas, Miranda el pelo blanco y Charlotte otro tipo de figura, todo de acorde a su edad, pasada los 50. Quince años después, es obvio y natural que las actrices no luzcan como antes. Pero las críticas no tardaron en llegar.

Ante eso, Sarah Jessica Parker ofreció una entrevista exclusiva para la revista Vogue y aprovechó el momento para hablar del tema de la vejez y cómo se apunta a las mujeres por mostrarse tal cual son.

“Hay tal cantidad de conversaciones misóginas sobre nosotras que nunca ocurrirían con un hombre”, aseguró. Y cuestionó que cuando se sienta con el periodista americano Andy Cohen, que tiene la cabeza blanca, todo el mundo lo ve como magnífico y no insinúan que debería hacerse algo.

“En ocasiones parece que la gente no quisiera que estuviéramos perfectamente bien con lo que somos. Es como si desearan que nos doliera nuestra apariencia a día de hoy, tanto si decidimos envejecer de manera natural y no vernos totalmente perfectas, como si nos hacemos algo que nos haga sentirnos mejor”, añadió.

Ellas están orgullosas

En julio, la princesa Carolina de Mónaco apareció en unos concursos de salto hípico acompañada de su hija Carlota. A sus 64 años, apareció con la melena totalmente blanca... y ha vuelto a hacerlo en otras ocasiones.

No es la única. La reina Isabel la lleva igual. Y aunque la transición en ella tardó casi dos décadas, lleva ya mucho tiempo mostrando sus mechones blancos.

Lo que dice el experto

EXPRESIONES consultó a Jorge Luis Vallejo Santana, politólogo y especialista en sociología, quien nos ofrece su opinión al respecto. Aquí su comentario:

"La cultura, desde un punto de vista machista y de misoginia, tiende a ver a las mujeres como objetos. El filósofo Michel Foucault diría que el rol de poder influye de manera que encasilla a la mujer dentro de roles de belleza y reproducción. Por ende, si estás vieja, eres menos fértil y menos fértil significa menos funcional para el objetivo de vida que se le ha impuesto", sostiene.

Sostiene que la sociedad se adapta a ciertos patrones y, en muchos casos, la mayor influencia es la educación.

"Con el tiempo, estos patrones de micromachismo o machismo en general irán disminuyendo. Pero eso no quiere decir que podrán desaparecer netamente, en especial en un mundo tan arraigado a lo plástico o superficial como es el cine y el entretenimiento en general", agrega.

"Además, uno de los puntos más importantes aquí es el rol de las mujeres en Hollywood. El concepto de lo plástico está siendo fuertemente criticado por una parte de la sociedad más progresista y más sensible a la realidad” concluye.

En las redes

A través de una encuesta que hizo EXPRESIONES en Instagram, con la pregunta si dejaría de pintarse el pelo para enseñar sus canas.

Sorpresivamente, la mayoría de respuestas fue positiva. Un total de 27 personas lo harían y otras 16 dijeron que no.