Mushuc Runa vs. Universidad Católica: fecha, hora y dónde ver la LigaPro 2025

Mushuc Runa y Universidad Católica medirán fuerzas este sábado 5 de julio, desde las 14:00, en el estadio Olímpico de Riobamba, en duelo correspondiente a la fecha 19 de la LigaPro 2025.

El equipo del Ponchito llega con la urgencia de sumar, pues ocupa la penúltima posición en la tabla con apenas 15 puntos, fruto de 4 victorias, 3 empates y 11 derrotas.

Bajo el mando del experimentado Ever Hugo Almeida, el cuadro tungurahuense está inmerso en la pelea por no descender y no puede permitirse un nuevo traspié.

Universidad Católica viene de recibir una goleada 3-0 ante Independiente del Valle. cortesía

Universidad Católica, en cambio, se ubica en la zona media con 24 unidades. Con un registro equilibrado de 6 triunfos, 6 empates y 6 caídas, el equipo que dirige Diego Martínez apunta a meterse en la lucha por un cupo al hexagonal final del campeonato.

En lo individual, Elian Caicedo será la principal carta ofensiva de Mushuc Runa, mientras que Byron ‘Tigre’ Palacios, con 9 goles en su cuenta personal, comandará el ataque del Trencito Azul en busca de seguir ampliando su racha goleadora.

Detalles para ver en vivo Mushuc Runa vs. Universidad Católica

Fecha : sábado 5 de julio

: sábado 5 de julio Hora : 14:00 de Ecuador

: 14:00 de Ecuador Dónde : estadio Olímpico de Riobamba

: estadio Olímpico de Riobamba Canales de TV: Ecuavisa, Zapping Sports y El Canal del Fútbol

Comparativa de Mushuc Runa vs. Universidad Católica en la LigaPro 2025

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025



