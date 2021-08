Valeria, la serie que retrata a las mujeres en los 30

La crisis de los 30 es un tema que está constantemente presente en Valeria, la serie producida por Netflix España que acaba de estrenar su segunda temporada y que está basada en las novelas de la autora Elísabet Benavent.

La innegable complicidad que existe entre Valeria (Diana Gómez), Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott), vuelve a ser el hilo conductor de la historia en la que la protagonista comienza otra etapa de su vida profesional y amorosa. Eso sí, con muchas dudas de por medio tras decidir divorciarse y publicar su primer libro por sí sola, luego de que la primera temporada acabara con la propuesta de una editorial para publicarlo, pero con un seudónimo.

Así mismo, no sabe qué hacer con Víctor (Maxi Iglesias), gran causante de haber decidido ponerle fin a su matrimonio con Adri (Ibrahim Al Shami) con quien estaba atravesando una gran crisis. Para muchos de los expertos y espectadores en general, la esencia principal de esta serie es que logra reflejar la realidad de los problemas cotidianos que viven la mayoría de mujeres a esa edad. Madrid se convierte en el escenario perfecto que acoge cada uno de los dramas que viven estas amigas inseparables que con el paso de los episodios, se sienten cada vez más cercanas y reales.

Problemas financieros, conflictos familiares y sexualidad son algunos de las temáticas que se abordan con naturalidad y que hace que los fanáticos se sientan identificados con muchas de las situaciones.

En una entrevista, Diana y Maxi, protagonistas de la historia, aseguraron haber vivido situaciones similares a las de sus personajes que los hicieron replantearse su profesión y camino en la vida. “Antes de Valeria viví un verano en el que tuve que trabajar de otras cosas porque no tenía empleo, ni dinero. Antes de cumplir los 30 estaba muy mal porque no sabía qué quería hacer en la vida, veía que la gente de mi entorno estaba escalando y yo me sentía estancada en todo. Pero cumplí los 30 y me llegó el proyecto así que estoy creciendo con ella de algún modo”, reveló Gómez.

Por su lado, Iglesias, aunque siempre ha estado trabajando, contó que luego de rodar la primera entrega, estuvo unos meses en Argentina por otro proyecto y ese tiempo lo ayudó a reflexionar. “Fue un periodo para estar mucho conmigo mismo, de aprendizaje, de mirar lo vivido y hacia dónde iba, de entender y colocar cosas. Más que crisis, que a lo mejor es una palabra con una connotación negativa, son puntos de inflexión que vamos teniendo en la vida. Replantearte cosas o darte cuenta de algo en lo que a lo mejor antes no habías caído o a lo que te habías enfrentado de otra manera”, indicó.

Aunque la plataforma de streaming aún no ha confirmado una tercera temporada, con el final de esta, se da a entender que continuará.