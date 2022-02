Tras ser electa Miss Ecuador International en septiembre del año pasado, los productores de Ecuavisa se interesaron también en Valeria Gutiérrez, la guayaquileña a quien muchos conocen como Valeria Gutti. La modelo, quien hasta hace poco vivía en Miami, es una de las candidatas a ser la nueva presentadora de En contacto.

EXPRESIONES la abordó para conversar no solo sobre sus aspiraciones en este espacio, sino también acerca de que su nombre haya sido vinculado al de Miguel Melfi y de su amistad con Renier Izquierdo, con quien mantuvo una relación hace un par de años y cuyo nombre también ha estado en el ojo del huracán.

¿Cómo llega a usted la oferta de la revista matinal de Ecuavisa?

Recuerdo que estaba con mi papá en Los Ángeles cuando supe que Alejandra Jaramillo se despedía del canal. Mi madre me dijo que quizás había una oportunidad y, curiosamente, ese mismo día me comunicaron de la propuesta. Acepté y luego la productora Betty Mata conversó conmigo vía Zoom.

¿Cómo se siente en esta competencia?

Alicia Sanz, la actriz es señalada como el nuevo amor de William Levy Leer más

Reconozco que no cuento con la experiencia de las otras participantes del reality, pero es lo que quería; por eso no lo pensé dos veces e hice mis maletas para estar acá. Es lo que quiero. Me indicaron cómo era la mecánica y yo acepté. Que pase lo que tenga que pasar (sonríe). Si es para mí, está bien; y si no, igual, habré ganado experiencia.

Llama la atención que haya aceptado probar suerte en un canal más pequeño cuando estuvo anteriormente en Univisión, uno con mayor infraestructura y proyección internacional.

Si, más de una persona me dijo lo mismo. Me preguntaban si estaba segura de querer quedarme en Ecuador. Siempre he dicho que amo a mi país y si se me abren las puertas para que más gente me conozca, pues adelante. Me encanta estar acá, siempre invento excusas para volver. Me siento muy bien, hay un buen clima de trabajo en ese programa.

Valeria Gutiérrez representará al país en el Miss International que se llevará a cabo en Japón en noviembre de este año. Cortesía Daniel Olvera

Pero no todo ha sido sonrisas. Usted ha vivido en las últimas semanas situaciones no tan agradables, luego de que se la vinculara con Miguel Melfi. ¿Cuál ha sido su escudo para que los ataques no la afecten?

Mi familia es mi mayor apoyo. La gente puede decir lo que sea, opinar lo que quiera pero, al final del día, no saben cómo son las cosas. Los únicos que me conocen bien son mi madre y mis hermanitos. Son mi fortaleza.

¿Le duelen ciertos comentarios de las redes sociales?

Espinoza Paz regresa al canto gracias a una telenovela Leer más

Yo fui advertida antes de aceptar esta propuesta de que esto podría pasar, porque Ecuador es muy farandulero. Es algo que nunca había experimentado antes. He estado expuesta a malos comentarios, surgidos de malentendidos. En este país, le tocas el brazo a alguien y ya dicen que tienes algo con esa persona. Siempre he sido amable con todo el mundo.

¿No considera que fue un error esconderse de la cámara en la fiesta de Don Day?

Cometí un error, me dejé llevar por alguien que me dijo que estaban grabando. No debí esconderme porque no estaba haciendo nada malo y es algo que expliqué en su momento, pero te apuesto a que si no lo hacía, igual me criticaban.

“Nunca me verán pelear por un hombre o irme de las greñas por él, no será en mi mundo, no lo necesito”.

No solo está el tema de Miguel Melfi, sino que se habla de que Renier Izquierdo y usted nunca terminaron...

(Risas) Yo a Renier le tengo mucho cariño, es un amigo y fue mi pareja. Finalizamos la relación en buenos términos.

Entonces lo ve como un ‘pana’ o ‘brother’, como decimos acá.

(Risas) Totalmente. Además de un gran afecto, le tengo mucho respeto por haber dejado todo por estar acá. Él está en sus proyectos y yo en los míos, pero estamos en contacto y nos hacemos consultas, nos apoyamos y aconsejamos, es como mi ñaño.

Diego Verdaguer, el cantante alcanzó a despedirse de su esposa antes de morir Leer más

¿Ñaño? Si usted es una mujer libre y él también, quién sabe y regresan. Esta vida es de despedidas y reencuentros...

No creo. Tenemos una gran relación como amigos, para volver a intentar algo que ya pasó.

¿Y de Miguel Melfi qué me dice?

Es buena gente, lo veo como un chico sencillo, con una vibra positiva. Siempre está alegre y se lleva bien con todas las mujeres del reality.

Valeria dejó claro que no está buscando enamorarse, sus prioridades son otras. Cortesía Daniel Olvera

¿Y cómo ve a sus competidoras?

Me encanta estar rodeada de ellas, de alguien como María Mercedes Cuesta, a quien veo como una mamá. Es bonito compartir con gente que sabe y vive todo con pasión. Yo aprendo. Me hablan y aconsejan todo el tiempo.

¿Qué le preocupa de estar tan expuesta ahora?

Nada y tampoco siento temor. No tengo que dar explicaciones a cada rato de lo que hago con mi vida a cada segundo. Todo llega a un punto y si estuvieran en mi lugar no les agradaría todo el acoso que vivo.

¿Se siente acosada?

Obvio, pero tampoco puedo pensar en eso todo el tiempo porque me consume y desgasta. Tuve que desconectarme de mis redes sociales. Viví el bullying en un reality de Estados Unidos, pero terminó cuando concluyó el programa. En cambio acá es una cosa tras otra, hasta de cómo respiro. Desactivarme por un tiempo de las redes me ha dado paz. Estoy abierta a las entrevistas, pero no a los chismes y a los rumores. Prefiero no alimentarlos.

Ilfn Florsheim: "A mí también me han cortado el agua" Leer más

Usted sabe que quienes manejan un programa, principalmente de telerrealidad, juegan con la manipulación. ¿Cómo sabe si no están haciendo lo mismo ahora con usted en En contacto?

Vanessa Claudio se intoxicó por comer alimentos en mal estado Leer más

Mi madre es mi mánager, la persona a quien yo consulto todo. Y si hay algo que no me gusta o no me convence, simplemente no lo acepto y no lo hago.

¿Está abierta al amor?

Sí, pero no es una prioridad. Soy todavía una mujer joven, tengo 22 años, y estoy enfocada ahora en mi carrera. El amor puede llegar en cualquier momento, pero no es algo en lo que pienso. Si aparece, tiene que entender este medio y apoyarme. Estar en televisión es duro, no solo es sonreír como la gente piensa. Debes tener una mentalidad fuerte para recibir críticas buenas y malas. Si eres débil, pueden derrumbarte; pero no es mi caso, conmigo no podrán.

“Me gusta que la gente me diga las cosas en la cara. Y si me ofende, sabré responder. No contesto a comentarios de quienes tienen cero seguidores pero siguen a medio mundo”.