Dos horas antes de que medios internacionales dieran a conocer su muerte, en su perfil de Twitter, el cantante argentino Diego Verdaguer, quien tuvo más de cinco décadas de carrera y vendió 20 millones de discos, compartió un conmovedor mensaje dedicado a su esposa, la no menos famosa Amanda Miguel. “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels”, escribió el artista quien falleció la madrugada de este viernes, víctima del coronavirus.

“Siempre te amaré”, fue la respuesta de Amanda Miguel para despedirse de su pareja, con quien compartió casi 50 años de su vida y procrearon una hija, Ana Victoria, además de vivir gran parte de sus vidas en México.

Fallece el cantante argentino Diego Verdaguer por complicaciones del covid-19 Leer más

Ambos se conocieron en una calle de Buenos Aires y sus miradas se cruzaron, contaron en alguna oportunidad. En ese entonces, Amanda, recién había cumplido los 18.

Por su parte, Ana Victoria, también publicó el comunicado de la familia Verdaguer Miguel y lo acompañó con un tierno mensaje de despedida: “Papi #descanzaenpaz”.