Valeria Gutiérrez: "Es doloroso y feo el bullyng a la Miss Ecuador"

El triunfo de Susy Sacoto como Miss Ecuador 2021 sigue generando debate. Hay quienes aún muestran su inconformidad, principalmente en redes sociales, y apuntan a que Valeria Gutiérrez debió haber sido la ganadora. EXPRESIONES conversó con la guayaquileña, quien representará al país en el certamen Miss International, en octubre del próximo año.

¿Qué opina de los comentarios que sacudieron Twitter el día de la elección del Miss Ecuador y la daban a usted como ganadora y apuntaban a que le robaron la corona?

Todas la personas tenían su favorita, me alegra que la gente me apoye y me muestre su cariño. Estoy contenta porque aunque no gané Miss Ecuador, sí gané el Miss International, que es uno de los concursos más importantes del mundo.

Pero qué sintió cuando fue proclamada Susy Sacoto como Miss Ecuador, ¿usted se veía con la banda puesta?

Llegué con la mentalidad de ganar, pero perder también era una probabilidad. Di el ciento por ciento y quise que la gente me vea con una sonrisa. Lo disfruté, pero hay que entender que el jurado ve lo que de pronto otros no ven.

Si es así, siendo autocrítica, ¿considera que falló en algo?

Siempre el momento de la pregunta causa nerviosismo. Mi contestación fue corta, no me quedé callada, gracias a Dios, con toda esa adrenalina, el corazón se agita y a tu cabeza llegan mil pensamientos. Al salir al escenario opté por no ver a mi familia, de lo contrario me quedaba en blanco. Mi respuesta debió haber sido mejor, igual el jurado me dio el segundo lugar y estoy muy contenta por eso.

Antes de su elección estudiaba comunicación social y trabajaba en Univisión. Cortesía Daniel Olvera

¿Pero qué piensa de las burlas, los memes y el acoso que ha experimentado la actual soberana?

No es algo bonito y está mal que la gente lo haga. Es doloroso y feo, al final del día ella representará al país y le deseo la mejor de las suertes en el Miss Universo. Sé lo que es pasar por eso, porque también estuve expuesta al participar en un programa de televisión. Muchas personas pueden ser crueles y malas con el bullying en las redes sociales, pero cuando sabes quién eres no debería importarte. Claro que a nadie le agrada leer o escuchar este tipo de cosas, pero es algo inevitable si eres una persona pública. La gente puede quererte, subirte y luego bajarte, siempre existirán los haters. Pero a mí nunca me verán caer, siempre estaré con un brillo y una sonrisa, como mi familia quiere verme, siempre daré lo mejor de mí.

¿Qué tal la vida de reina, que contrario a lo que muchos piensan, ni siquiera tiene tiempo para comer?

Me agrada estar en el corre corre, moviéndome a todo lado y tengo experiencia en eso.

Pero su vida está en Miami, ahora estará entre Estados Unidos y Ecuador, asumo...

Me voy a preparar en los dos países, estaré yendo y viniendo. Además, tengo en Ecuador una fundación que se llama Semillitas de Amor, que se deriva en Semillas de Amor. En Estados Unidos he apoyado a gente con cáncer. La labor social es parte de mi vida y quiero continuar en ella, es una de mis prioridades servir a niños y adultos mayores.

Y hablando de semillas, ¿qué ha sembrado y cosechado hasta aquí?

Ser una mejor persona y representar a una comunidad. Tengo que mejorar en muchas cosas, como en mi dicción, fue difícil la lectura porque si bien es cierto hablo español, en Estados Unidos solo leía en inglés, tuve que tomar periódicos y libros para soltarme más. Recibí críticas porque decían que no tenía sangre ecuatoriana, cuando la verdad es que nací en Guayaquil y me fui de esta ciudad a los 9 años, pero mi madre nunca quiso que olvidara mis raíces y jamás me dejó de hablar en castellano.

¿Para toda reina hay un rey, me puede decir su nombre?

(Risas) No tengo, hace mucho tiempo que estoy soltera. Pretendientes siempre hay.

Valeria representará al país como Miss International en octubre del próximo año. Cortesía Wolf Estudios

¿Y ese pretendiente que aparece en el reality El poder del amor, su nombre es Renier? ¿Qué hay de cierto que han hecho un pacto para no revelar la relación?

(Risas) Eso es pasado, tuvimos una relación hasta hace un año, pero terminamos en buen plan, somos amigos, nos escribimos y estamos pendientes de cómo nos va a cada uno. Pero si él está en El poder del amor, debe buscar entre las participantes de ese programa. No hay pacto alguno y le deseo lo mejor.

¿Y qué me puede decir de Danilo Carrera?

Es un gran amigo y su familia también. Sus hermanos, Leopoldo y Xavier, estuvieron en el concurso para apoyarme. Yo veo a Danilo como mi hermano mayor.

¿Cómo se siente con estos romances atribuidos?

Es increíble, en Ecuador no puedes salir con un amigo a comer porque enseguida piensan que tienes algo con él o es tu pareja. En Miami no ocurre, sales con cinco o siete y no pasa nada.

No faltó quien dijera que el muchacho al que se lo ve gritando y amenazando, al término del concurso Miss Ecuador, es su pareja.

Tengo novios por doquier (risas), él es un amigo que no era el único molesto. Hubo padres y conocidos de otras concursantes que también lo estuvieron. No era el lugar para expresarse así pero, en ese momento, imagínate.

Entonces el rey aparecerá cuando tenga que aparecer...

Una reina no necesita un rey para gobernar.