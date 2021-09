Miss Ecuador: ¡Susy Sacoto, bajo la lupa de los expertos!

Los cuestionamientos sobre la transparencia en los certámenes de belleza nunca faltan. Pero jamás al nivel de lo sucedido con el Miss Ecuador 2021. La gala del pasado sábado en la ciudad de Quevedo ha sido blanco de críticas y fuertes comentarios en las redes sociales, donde las opiniones no tienen límites.

Este medio intento plantearle algunas de esas inquietudes a María del Carmen de Aguayo, directora de la Organización Miss Ecuador, pero ella no aceptó dar declaraciones.

Señaló que no responderá las acusaciones que, sin fundamento alguno, se hacen virtualmente e indicó que en la cuenta de la Organización Miss Ecuador está detallado todo lo actuado en el concurso.

EXPRESO consultó con cuatro especialistas en belleza, condición física y asesoría de imagen, quienes opinaron acerca del camino de preparación que Susy deberá recorrer antes de su participación en el Miss Universo. Menos de tres meses tiene la manabita para estar totalmente lista para el tan ansiado certamen internacional.

Zue Vásquez / Maquilladora profesional

El no saber resaltar la belleza natural de Susy fue el principal error que encontró la maquilladora profesional Zue Vásquez, en la noche en que la coronaron como Miss Ecuador 2021. Ella indica que deberían enfocarse más en resaltar su mirada.

“A ella le favorecería un maquillaje muy orgánico y resaltar sus ojos con algo de colores mate y un toque de brillo. Deben enfocarse en su mirada antes de las otras facciones. No necesita de mucho maquillaje, y he visto fotos en su Instagram, por lo que para el concurso le cambiaron totalmente su rostro. No necesitamos ponerle más fuerza a sus facciones, sino hacer notar lo mejor de ella”, explica la experta.

José Hidalgo / misólogo

Susy no debe perder ni un minuto y ponerse ‘manos a la obra’ si quiere obtener un buen resultado. Así piensa el misólogo José Hidalgo, quien acompañó a Leyla Espinoza, Miss Ecuador 2020, en el anterior Miss Universo.

“Ella debe verse más estilizada porque no es una mujer tan alta. Debe estilizar su silueta. Eso no significa llegar a un peso inadecuado, ni matarse haciendo una dieta demasiado estricta. Susy estuvo en un concurso en China en 2019, donde se la veía mejor. Puede estar con esa figura nuevamente”, aconseja Hidalgo.

El experto recomienda que busque ayuda nutricional, asesores, y que empiece a enfocarse en lo que quiere proyectar en el Miss Universo.

“Quizá esté haciendo ejercicios incorrectos y eso ha hecho que tenga más masa muscular en ciertas áreas, como la espalda y las piernas, que la hace ver más pequeña de lo que es”, agrega.

En cuestión de los ‘arreglitos’ estéticos el misólogo dice que es posible acceder a uno de ellos, siempre y cuando no sean exagerados.

“Gracias a la tecnología puede hacerse retoques no invasivos para que se la vea más fresca porque tiende a verse mayor de lo que es. Hay que refrescar su imagen para que se vea juvenil. No debe resaltar sus pómulos, ya que naturalmente son pronunciados”, finaliza.

Douglas Lascano / entrenador personal

Para el fisicoculturista y entrenador personal Douglas Lascano, no es imposible que Susy viaje a Israel en diciembre, a concursar en el Miss Universo, con un cuerpo súper tonificado, pues para él es tiempo suficiente para lograrlo.

“Las participantes del Miss Ecuador deben tener una base (verse bien físicamente) y trabajar sobre eso. Dos meses y medio es tiempo suficiente no solo para tonificar el cuerpo, sino más bien para mejorarlo en todo sentido”, detalla Lascano.

Agrega que no solo es el hecho de ‘matarse’ en el gym, sino que debe cuidar su alimentación y tener buenos hábitos como la hidratación y respetar el tiempo de sueño. Luego de eso, enfocarse en fortalecer el cuerpo, dividiendo músculos por días, por ejemplo: pectoral y bíceps, espalda y tríceps, piernas y hombros. Todo ese proceso debe ser repetido durante 6 días a la semana.

Denisse Zambrano/ Asesora de imagen

Los colores vibrantes son los que acompañarían perfectamente a Sacoto, según la asesora de imagen Denisse Zambrano. En cuestión de su figura, dice que la ropa podría contribuir muy bien en eso.

“Para lograr más esbeltez y altura, lo ideal son los looks monocromáticos: cortes adecuados que no sobrepasen su línea de cadera, zapatos o tacones de bajo contraste con la ropa y cabello con el largo de acuerdo a sus proporciones, para que no marque su estatura (1,70m)”, explica y detalla que los vestidos con escotes permiten que se marque un diseño de cintura pequeña y como resultado, tener talle corto con piernas más largas.

Por otra parte, pide que la reina de belleza utilice accesorios pequeños y maquillaje resaltando el color verde de sus ojos.

“Estamos a tiempo de dejar de ser solo expectantes o críticos para empezar a incorporar en el proceso de preparación y ayuda a empresas privadas, diseñadores, maquilladores, estilistas y styling para tener el resultado que todos queremos”, justifica.

Dice que el punto a favor de Ecuador es que Susy representa belleza e inteligencia, el resto son herramientas que se deben trabajar para tener resultados sorpresivos.

“Debemos recordar que la unión y la verdadera ayuda cuentan para que Susy en todo el proceso y noche final brille”, finaliza.