Úrsula Strenge: "Me quedo en RTS, estoy bien, tranquila y agradecida"

A Úrsula Strenge le hicieron una propuesta en TC: formar parte de la revista familiar ‘De casa en casa’ a partir de julio. La presentadora de ‘Noticias de la mañana’, de RTS, tenía que tomar una decisión y lo hizo.

“Fue una decisión difícil, me quedo en RTS, donde estoy bien, tranquila y agradecida. Yo creo que hoy es lo mejor”, comentó. En otras palabras prefirió no dejar lo cierto por lo dudoso. Además, ella vive un día a la vez.

Como era de esperarse puso sus condiciones. ‘Noticias de la mañana’ es un espacio que nació con poco presupuesto, en plena pandemia. Ya cumplió un año (mayo 2021) y son necesarios los cambios.

Además, el guionista Jorge Luis Pérez se marchó porque tuvo una mejor oferta. Uno de los nombres que suena para ocupar su lugar es Mario Naranjo, quien ha trabajado con Mariela Viteri y Marián Sabaté.

Después de su salida de 'En contacto' (2018), de Ecuavisa, Úrsula volvió a la pantalla a los dos años. Bajarse del cerro no fue una decisión sencilla (le tomó cinco meses dar ese paso), ahora tampoco lo fue.

Ella lo consultó con la almohada, con su familia, especialmente con sus hijas (Camila, Ivanna y Cristina) y analizó los pros y los contras. Algo que puso en la balanza son los contenidos del programa 'De casa en casa'. No quiere volver al show, esta fue una de las razones por las que dejó 'En contacto'.

Su estilo es más natural y formal. Se parece al de Anita Buljubasich. Ambas, además de la experiencia, tienen en común que gozan de gran credibilidad. Eso no se compra en la tienda de la esquina.

En las redes sociales se generó un dime y direte y pusieron a pelear a Úrsula y a Anita. Como la mayoría de veces están mal informados, existe admiración y respeto mutuo, a pesar de que han sido competencia. Estos comentarios incomodan a las comunicadoras y no es para menos. Para los que no lo saben o no lo recuerden, ellas son parte de MaxTV.

Otro de los motivos que pesaron es que la también psicóloga se siente tranquila y se lleva bien con el equipo (José Luis Arévalo, Isaac Delgado, entre otros) que se ha formado en 'Noticias de la mañana'. Además prefiere evitar que su desempeño como presentadora y su actividad política, como concejala, interfieran en una nueva casa. No ha tenido problemas en ese sentido en RTS.

La oferta de TC se dio hace algunas semanas. La revista será reestructurada. La sintonía no le ha sido favorable en la última temporada. Pancho Molestina ya se sumó, además cambiará de horario (desde el 5 de julio a las 10:00), seguramente habrá más novedades.