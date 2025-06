Úrsula Strenge: La campaña que inició a favor de su hija Camila se aproxima a la meta

El 18 de junio, la presentadora Úrsula Strenge y su familia pidieron apoyo económico para un tratamiento alternativo de medicina regenerativa con células madre valorado en 50.000 dólares que requiere su hija, Camila Nogales, quien en noviembre del año pasado sufrió una trombosis venosa cerebral.

Por el momento su primogénita se encuentra en casa y en condición estable, pero su estado de salud aún requiere cuidados especializados.

La campaña de recaudación

Por ello se inició la campaña de recaudación Unidos por Camila con el propósito de financiar el procedimiento que no cubre el seguro médico.

La iniciativa fue organizada en la plataforma GoFundMe por Ivanna Nogales, hermana de Camila en colaboración con María Triviño y Nicolás Boada.

El enlace se encuentra activo y se está a punto de alcanzar la meta de 20.000 dólares. “Hemos hecho una gestión familiar y ya tenemos una cantidad recaudada para completar el total que se requiere”, explica la madre. Hasta el momento se han conseguido 17.716 dólares.

Aquello permitirá que la joven reciba las terapias neurológicas, físicas y de lenguaje que son fundamentales para su rehabilitación.

En Jueves Santo, ella recibió el alta hospitalaria después de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (dos meses) y en la habitación de un centro de salud de Quito.

En mayo fue operada nuevamente, pero lastimosamente “la cirugía no salió como se esperaba, por ello debió volver a UCI. Además se cambiaron los planes del proceso de rehabilitación”, añadió.

La terapia del doctor Mike Chan

La terapia con células madre promueve la reparación de tejidos afectados por la enfermedad, disfuncionales o lesionados mediante el uso de células madre o sus derivados.

En el caso de Camila, este tratamiento vendrá desde Malasia. El científico experto es Mike Chan, reconocido por su trabajo.

El Dr. Chan lo explicó en una entrevista a diario EXPRESO (el año pasado cuando estuvo en Ecuador): “Esta rama de la medicina busca las causas profundas de las dolencias, no solo los síntomas”. De esta manera, el enfoque, que ha sido desarrollado por algunos países desde hace varios años, se centra en identificar y abordar la raíz del problema para lograr una verdadera curación.

A diferencia de los medicamentos tradicionales, la medicina regenerativa se basa en células madre, que no se consideran fármacos convencionales, ya que son realmente organismos vivos que permanecen activos en el laboratorio hasta tres días

Antes de iniciar el procedimiento, se hace un examen anatómico y patológico completo del paciente, sin importar si presenta una sola enfermedad o varias; la evaluación incluye todos los órganos y tejidos del cuerpo.

“Luego de la evaluación se puede proceder a inyectar vía intramuscular las células madre que el paciente necesita, de manera exclusiva y personalizada. De esta forma es posible regenerar el órgano dañado e incluso rejuvenecerlo biológicamente”, agrega el galeno.

El especialista adquirió su técnica en los años ochenta, aprendiendo de los soviéticos, pioneros en esta metodología. La terapia, aunque prometedora, no es accesible para todos debido a su alto costo.

En agosto tiene previsto volver a Guayaquil

Antes de que se enferme su hija, Úrsula conoció sobre estas terapias del Dr Chan en una feria de salud en la UEES en Guayaquil y “el hermano de una compañera de colegio también las conocía, aunque él trabaja más en lo estético. Por esas dos vías tuve conocimiento. Desde enero del 2025 he hecho los acercamientos. Me llega mucha información, pero le pedí a Dios que me señale el camino y me dé la sabiduría para discernir”.

Luego de que se le aplique la terapia a Camila en Quito, la presentadora tiene previsto volver a Guayaquil en agosto. “No ha podido ser antes por las complicaciones que han surgido por su enfermedad. Ya estoy haciendo adecuaciones en mi casa para recibir a Camila cuando Dios lo permita y los médicos den su visto bueno”, expresa.

