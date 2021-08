Úrsula Corberó pisa fuerte en Hollywood

Un sueño hecho realidad desde su infancia. Durante una entrevista que concedió a El País, Úrsula Corberó señaló: “Tenía seis años y ya decía que quería ser actriz y evidentemente lo primero en lo que piensas desde el lugar más naif cuando tienes seis años es eso, hacer una película de Hollywood. Ha sido una experiencia increíble, me encantaría seguir trabajando en Estados Unidos, pero eso no significa que no quiera trabajar en otros lugares del mundo”.

El final de “La casa de papel” se estrenará en septiembre y diciembre Leer más

La actriz de 31 años se encuentra en plena promoción de Snake Eyes, su primera película en Hollywood en la que interpreta a la villana La Baronesa, un papel para el que se preparó durante un mes en Canadá, que le ha exigido esfuerzos no solo físicos sino también mentales. Llega a los cines este mes.

Y es que la española se encuentra en una muy buena etapa profesional. Desde que saltó a la fama en el 2008 en la serie televisiva Física o Química, hasta su inigualable personaje de Tokio en La casa de papel, producción de Netflix que ha sido emitida en 190 países y que este 3 de septiembre estrena su última temporada.

La Casa de Papel llega a su fin con quinta temporada Leer más

Con 21 millones de seguidores en Instagram, Ursulolita, como es su usuario, ha aprendido a mantener una relación más distante con las redes ya que confiesa que desde el fenómeno de La casa de papel, todo llegó muy rápido, y le gusta resguardar su vida privada y la de los suyos.

Para terminar de coronar su éxito, es la portada de la edición de Vogue España de Septiembre, mes que es considerado como el Enero de la moda. Todos los expertos están siempre esperando quién será que engalanará la publicación y se llevaron la sorpresa que es nada más y nada menos que Úrsula Corberó.