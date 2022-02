La Urraca le dice a Shirley Arica que con lloriqueos no se dan explicaciones

La presentadora peruana Magaly Medina no se pone la mano en el corazón ni se muerde la lengua cuando se trata de hablar de famosos. Durante la emisión de su espacio 'Magaly TV la firme', de ATV, lanzó fuertes comentarios contra Shirley Arica, quien aspira a ser la 'Nueva Estrella', de En contacto.

¿La razón? La modelo apareció llorando en la revista familiar de Ecuavisa, tras ser implicada en la investigación que pesa sobre una banda criminal que perjudicó al Estado peruano. Ahí se defendió.

Carla Larrea: "Carlos Vera es una caja de sorpresas" Leer más

“A veces lo primero que tiende a hacer la gente para defenderse es ponerse a lloriquear. Creemos que lloriqueando vamos a conseguir que todo el mundo haga nuestra voluntad y no es así”, dijo la Urraca, como se conoce a Magaly en el vecino país.

Continuó cuestionándola: “Ustedes saben que siempre me he mostrado en contra del llanto hipócrita femenino, porque siempre ha sido eso un chantaje emocional que, a lo largo de los siglos, las mujeres siempre hemos manejado. Yo a las lágrimas de mis congéneres y también a la de los hombres no les creo mucho”.

Karime Borja decidió seguir con su vida sin importar las críticas Leer más

Además, le dijo que pruebe su inocencia con documentos. “Con lloriqueos no se dan explicaciones. Las explicaciones, cuando te las piden, se tienen que hacer con documentos. Ella es una persona de la farándula que siempre ha estado en problemas”.

Sobre lo manifestado por Magaly, consultamos directamente a Shirley y también lo hicimos a través del canal, pero no hubo respuestas.

Según la prensa peruana, la exparticipante de 'El poder del amor' “habría adquirido un auto de marca Mercedes Benz que anteriormente perteneció a uno de los testaferros de esta organización y luego fue comprado por su madre”. Si se logra comprobar su participación, Shirley podría pasar más de doce años en prisión por la gravedad de los cargos. Son varios. ¡Qué culebrón!