Masterchef Celebrity Ecuador: José Andrés Caballero se luce como cocinero 

José Andrés Caballero se llevó el Pin del Chef, en MasterChef Clebrity Ecuador, con un plato que sorprendió a los jueces. Un 'Bechamel chorizo tinto' llegó a salvarlo con inmunidad para el primer reto de eliminación y otros beneficios.

El primer reto para el Pin del Chef se basó en que los participantes lograran crear el plato más creativo y con buenos sabores con algunos ingredientes como encurtidos. Si lo alcanzaban, obtendrían la inmunidad y otros beneficios, dijo la presentadora Érika Vélez en el programa. José Andrés Caballero, José Pacheco, Alberto Astudillo, Hellen Quiñónez, Susi Hidalgo y Sergio ‘El Heladero’ compitieron por el Pin del Chef. Eligieron sus ingredientes de la vieja despensa y tuvieron la oportunidad de preparar un plato entero.

📌 #MCCelebrityEc | Dos platos muy creativos pero un solo ganador del primer 'Pin del Chef'. ¡Bien jugado José Andrés! pic.twitter.com/ccE2OefRq6 — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 22, 2023

El Pin del Chef no sólo le otorgaría inmunidad a José Andrés para el primer reto de eliminación, sino que también podría elegir las parejas en el reto de presión. Para su estrategia de designar parejas, explicó: "La intención realmente es crear caos, eso quiero. Vamos a ver si lo consigo". Las parejas fueron los Hermanos Carrera; Yilda y Andrés Crespo; Gigi y Daniel; Cecilia y Juana; Nachita y Macarena; Jalal y Nikki Mackliff; Raúl y Paty; y Nayelhi y Anthony Swagg.

Jorge Rausch anunció que luego de designar a los grupos, el ganador del Pin del Chef debía entregar el primer delantal negro. "Corónela, señor", le dijo. Esto sería entregado a Luciana, que era la integrante que quedó sola en el sillón.

Durante el programa, José Andrés expresó que no pensaba que la estaba castigando:

"No pensé que le iban a de un delantal negro", se defendió. "Yo quería que cocine sola o que se junte a otro grupo. Ella lo que me dijo fue solo no me hagas cocinar con tal persona".

"Por suerte el negro me queda muy bien", dijo ella en el programa.

En sus redes fue rápida en subir un comentario sobre lo ocurrido esa noche:

"Tragué las lágrimas, no les voy a mentir", escribió de forma de broma. "Me las vas a pagar, pelado @joseandrescaballero".

"No lo siento como una amenaza. Lo siento como un desafío", dijo 'Lu' en el programa. "Me lo voy a tomar de la mejor manera. Vine a competir. Si estoy en reto de eliminación, voy a poner lo mejor de mí. Y así demostrarle a los chefs que nunca más me van a tener que poner ese delantal negro".

Luego de la ronda de presión, se anunció los siguientes sentenciados que acompañarían a Luciana con el delantal negro. Estos fueron Andrés y Yilda, por su plato que causó desagrado a los jueces, mencionando que lo defendían como 'minimalista' y 'abstracto'. "Yo pago por ver si es un delantal negro", dijo el juez Rausch. Los tres estaban nerviosos por la resolución, pero preparados para demostrarse en las siguientes pruebas que vendrían en los próximos días.

